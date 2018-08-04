Нарисовались: Хейли Болдуин и Белла Хадид в бронзе

Комментирует ведущий стилист сети салонов красоты Моне:

«​Макияж в бронзовых оттенках очень выигрышен, он подойдет как для вечернего выхода, так и для ежедневных прогулок. Конечно, самое удачное время года для такого макияжа — лето, когда он подчеркивает напитанную солнцем кожу. А вот цвет глаз и волос абсолютно не важен, главное подобрать свой оттенок, и бронзовый мейк сделает вас звездой № 1. Кстати селебрити часто останавливают на нем свой выбор, а мы в свою очередь выбираем, кому он больше подходит — аристократичной брюнетке Белле Хадид или знойной блондинке Хейли Болдуин

​Макияж «в бронзе» — универсальное средство для девушек, которые хотят подчеркнуть естественную красоту, загорелую ровную кожу и цвет глаз. Главное, чтобы все было в меру и прекрасно сочеталось между собой. Похоже, визажист Беллы Хадид не очень обратил на это внимание. Легкий повседневный комплект ярко-желтого цвета диссонирует с «тяжелыми» вечерними тенями, нанесенными не только на подвижное веко, но и практически на всю область под бровью. Еще более тяжелыми оттенок теней на контрасте делает светлая кожа модели и легкие не четко обозначенные брови (особенно в самом начале). На глазах Беллы удачнее бы смотрелисьболее легкие золотистые оттенки, темной бронзой можно было бы слегка выделить лишь внешний уголок, а на нижнее веко вместо коричневого нанести бирюзовые или голубоватые тени с легкими блестками. А так любимые моделью аккуратные стрелочки в данном случае очень удачно завершили бы образ и подчеркнули яркие серо-синие глаза девушки. Нежные розово-персиковые румяна очень красиво выделяют скулы Беллы и в сочетании с естественным блеском для губ и игривой прической делают образ одновременно и легкомысленным, и очень притягательным. Здесь претензий нет.

​Яркой красотке Хейли Болдуин однозначно бронзовый мейк идет намного больше. 5 баллов ставим модели и визажисту за свежую и идеально гладкую кожу, легкий румянец цвета загара и удачное выделение хайлайтером скул и носа, что добавляет свежести лицу Хейли. К яркому коктейльному платью визажист выбрал вечерний макияж в матовых оттенках: чувственные губы смотрятся прекрасно, а вот на глазах не хватает завершающих штрихов — небольшой бронзовой золотинки на подвижном веке и более прокрашенных черной тушью ресниц. Глаза девушки орехового цвета засияли бы намного ярче. Также брови я бы сделала более аккуратными, пригладив их щеточкой с гелем.

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В целом образ Хейли очень продуманный, и в то же время естественный. Чего не скажешь про образ Беллы, похоже, девушка или красилась сама, как она часто любит делать, или просто была ограничена во времени и не успела его переиграть. Хейли, сегодня золото за бронзу достается тебе!»