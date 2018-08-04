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Показ кошачьих мод в Нью-Йорке сделал кассу
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Показ кошачьих мод в Нью-Йорке сделал кассу 

Мир24 57 минут назад
Стильные четвероногие. В Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный показ кошачьих мод, передает телеканал «МИР 24».
Усатые модели предстали перед публикой в образах 1930-х годов. В смокингах и шляпках кошки выглядели немного растерянными. Это и понятно, ведь многие из них раньше были бездомными и не привыкли к таким пышным церемониям. Всего в показе участвовали 13 кошек. Хозяева выносили своих питомцев на подиум по очереди. Доход от модного дефиле составил 10 тысяч долларов.
Отметим, что хозяева наряжают своих животных не только ради красоты, но и из практических соображений. Так, осенью и зимой собачники нередко утепляют своих домашних питомцев. В ход идут комбинезоны, пинетки, шапки. Так, минувшей зимой в собачьей моде были атласные пиджаки, натуральный мех и яркие цвета — например, красный и бордовый.
Страдают животные не только от холода, но и от жары. Так, в начале августа, когда температура в тени была 36 градусов, служебных собак в Австрии обули в ботинки, чтобы собаки не обжигали лапы от асфальт. Ботинки псам надевают перед выездом на задание и перед выходом на патрулирование улиц.
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