6 стильных мужских кинообразов, от которых в восторге все женщины

Эггси, «Kingsman 2. Золотое кольцо»

Знаменитый агент Ее Величества молод, умен, хорош собой и очень смел. Отвагу Эггси проявляет не только в ходе опасных спецопераций по спасению старой доброй Англии и мира, но и при выборе своего гардероба. И если в начале долгих приключений он одевался как обычный подросток, то потом освоил костюмы — на свой манер, конечно: в строгих моделях ему было не по себе, а вот эксперименты с яркими пиджаками пошли на ура. Этой смелости и любви к насыщенным оттенкам точно стоит у него поучиться!

Брюки Berluti, блейзер Lardini, лоферы Alexander McQueen

Джеймс Мэттью Барри, «Волшебная страна»

Еще один герой прекрасной эпохи конца XIX — начала XX века. Джеймс Мэттью Барри был создателем знаменитой сказки о Питере Пэне, благодаря этому и вошел в историю. Его жизнь не была легкой — он трагически потерял свою возлюбленную. Однако эмоции не мешали ему одеваться как настоящему английскому джентльмену. Вот она, мужская выдержка! Кстати, если вы не смотрели фильм «Волшебная страна», стоит немедленно это исправить — не только ради костюмов, но и чтобы вспомнить, каким талантливым актером был Джонни Депп

Пиджак CALVIN KLEIN 205W39NYC, шляпа Borsalino, броги Officine Creative Воссоздать образ эпохи вам помогут туфли от Corsocomo. Выполненные из мягкой коричневой кожи, они великолепно дополнят костюм с двубортным пиджаком.

Туфли кожаные Corsocomo, от 10 800 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Туфли кожаные Corsocomo, от 11 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Джейкоб, «Эта дурацкая любовь»

По сюжету фильма «Эта дурацкая любовь» герой Райана Гослинга — Джейкоб — является профессиональным соблазнителем женщин, который учит своим премудростям других мужчин — не столь талантливых и обаятельных, как он сам. Его внешний вид и манера поведения действуют на всех девушек без исключения. А зрители могут получить бесплатный урок по стилю: одежда должна быть подходящего размера, «дедушкины» кардиганы лучше оставить дедушке, а хороший приталенный пиджак — украшение мужчины в любой ситуации.

Брюки Golden Goose Deluxe Brand, пиджак Barena, лоферы Tod's Дики Гринлиф, «Талантливый мистер Рипли»

Если вы решили отправиться в путешествие (или, может, купить прекрасную яхту и виллу в Италии), но не знаете, как в этой ситуации одеться, вам стоит поучиться у Дика Гринлифа — героя Джуда Лоу из фильма «Талантливый мистер Рипли». Одна из лучших работ знаменитого актера привлекает внимание не только уровнем игры, но и продуманностью образа. Дик демонстрирует отличный пример мужской моды на отдыхе: свободные брюки, поло, обувь на босу ногу, легкие рубашки — что может быть лучше для итальянского побережья?

Брюки Kenzo, рубашка Marni, кеды Vans В таком климате лучше надевать хлопковые вещи — они легкие и идеально подходят для жаркой погоды. Светлые рубашки из хлопка вы найдете в магазине брендовой одежды Milano Moda. Заказывайте вещи в любое удобное время на сайте магазина, а курьерские службы доставят ваш заказ в любую точку России и стран СНГ.

Рубашка ARMATA DI MARE​, 4 800 руб.

со скидкой 20%, заказать: +7 (800) 333-44-87 Рубашка XACUS​, от 8 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Джей Гэтсби, «Великий Гэтсби»

В 2014 году фильм База Лурмана был награжден «Оскаром» за лучшие костюмы. И это неудивительно — все герои ленты одеты просто великолепно, особенно главный персонаж — Джей Гэтсби. Его гардероб с костюмами, рубашками и жилетками нейтральных бежево-серых оттенков выше всяких похвал!

Пиджак и брюки Husbands, рубашка Marni, ботинки Church's Джеймс Бонд , «007. Спектр»

Список идеальных мужских кинообразов без главного спецагента всех времен был бы неполным! Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крейга одинаково хорошо выбирает себе как смокинги и костюмы, так и повседневную одежду вроде водолазок и футболок. Вот он, пример строгого британского стиля, не терпящего компромиссов и веселья: то что нужно, когда собираешься на важное мероприятие.

Брюки CALVIN KLEIN 205W39NYC, водолазка Maison Margiela, ботинки Valentino Больше примеров для стильных мужчин:

5 модных образов для мужчины, которого бесят метросексуалы 9 модных рубашек, в которых он не будет выглядеть офисным планктоном 15 мужских деловых сумок, которые подчеркивают статус