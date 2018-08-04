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Оранжевый — хит сезона: королева Летиция в эффектном летнем образе на приеме во дворце
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Оранжевый — хит сезона: королева Летиция в эффектном летнем образе на приеме во дворце 

Harper’s Bazaar 55 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Последние несколько недель королевская семья Испании проводит на Майорке: король Филипп и королева Летиция, инфанта Леонор и инфанта София, а также королева-консорт София Греческая наслаждаются морским отдыхом, осматривают достопримечательности и посещают различные светские мероприятия. Так вчера вечером вчера в Королевском дворце Альмудена состоялся ежегодный прием в честь Балеарских островов. Для торжественного мероприятия королева Летиция выбрала юбку-солнце в цветах американского бренда Carolina Herrera, ярко-оранжевый топ без рукавов Hugo Boss и босоножки на высоком каблуке Magrit. Летний образ завершили серьги с цитринами и бриллиантами.
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