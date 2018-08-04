Хлоя Грейс Морец шокировала макияжем клоуна и морщинами

Молодая актриса явно решила поэкспериментировать с модным мейкапом, но что-то пошло не так.

Во время последних Недель мод мы наблюдали, что многие визажисты делали моделям монохромный макияж — когда один оттенок наносят на глаза, скулы и губы. Выгоднее всего на лице выглядят розовые, красные, желтые оттенки, а также фуксия. Актриса Хлоя Грейс Морец решила попробовать модный макияж и продемонстрировала его на шоу с Энди Коэном

На снимках папарацци макияж Хлои выглядит совсем не так, как должен: во-первых, оттенки теней и помады разные, во-вторых — пигмент должен быть нанесен не под глазами, а на скулы. Возможно, для вечеринки или на Хэллоуин такой мейкап был бы весьма уместен, но не телепрограмму.

Помимо неудачного макияжа на фотографии видно, что селебрити начала стареть раньше времени. Ей всего 21 год, а у нее уже очень глубокие морщины на лбу. Конечно, профессия актрисы вынуждает быть эмоциональной и жестикулировать, возможно, именно это и стало причиной появления линий.

На самом деле до 25 лет линии на лбу могут разгладиться и без помощи ботокса, главное — приучить себя не морщиться и пользоваться средствами с гиалуроновой кислотой в составе. Надеемся, что Хлоя начнет следить за собой и не будет допускать таких бьюти-ощибок в будущем.

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