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Вера Брежнева и другие звезды посетили в Монако гала-ужин Ульяны Сергеенко
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Вера Брежнева и другие звезды посетили в Монако гала-ужин Ульяны Сергеенко 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
2 августа 2018 года в отеле Hermitage в Монте-Карло состоялся гала-ужин модного Дома Ulyana Sergeenko и ювелирного Дома Faidee.
Гала-ужин, собравший весь отечественный бомонд, открыл большую ювелирную выставку, которая пройдет в отеле Hermitage, Salon Belle Epoque в Монако со 2-го по 17-е августа 2018 года. Среди гостей вечера были замечены Вера Брежнева, Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Наталья Якимчик, Ирина Милова, Ольга Слуцкер, Екатерина Смирнова.
Во время гала-ужина Ульяна Сергеенко и Рави Луния, генеральный директор ювелирного Дома Faidee, презентовали коллекцию украшений US x Faidee. Впервые совместная коллекция была представлена на показе Ulyana Sergeenko Couture, который состоялся 3 июля в рамках Недели высокой моды в Париже. На создание коллекции дизайнера и ювелиров вдохновил собирательный образ первых леди и их любимые аксессуары.
В коллекцию вошли: два колье из трех ярусов перламутровых жемчужин, застежку которых венчает рубиновый кабошон, обрамленный россыпью бриллиантов; изящные рубиновые серьги и рубиновая брошь с игривым бантиком. Для создания коллекции были использованы бирманские рубины, которые были дополнены жемчугом Южного моря, белыми бриллиантами и 18-каратным белым золотом.
Фото: архивы пресс-служб
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