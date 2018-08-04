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Как девочка: Дженнифер Энистон надела идеальное платье
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Как девочка: Дженнифер Энистон надела идеальное платье 

WDay.ru 56 минут назад
Фото: WDay.ru
Актриса примерила безупречный летний наряд, который омолодил ее на десяток лет.
Дженнифер Энистон отлично проводит время в Италии, совмещая приятное с полезным: съемки в фильме «Загадочное убийство» и прогулки по живописным местам. Для одного из таких променадов актриса выбрала эффектное и очень романтичное платье, которое оказалось одним из лучших в ее карьере.
Вообще, Дженнифер, несказанно похорошевшая после развода с Джастином Теру, всегда отличалась неплохим вкусом. Однако именно сейчас она стала выбирать куда более женственные и яркие образы, чем обычно.
На прогулке по окрестностям озера Комо Энистон блистала в очаровательном белом мини-платье с ярким тропическим узором. «Курортный» комплект завершали босоножки на плетеной танкетке, которые актриса периодически меняла на любимые черные шлепанцы.
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