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Самая полная модель в мире Тесс Холлидей носит обтягивающие платья не по размеру
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Самая полная модель в мире Тесс Холлидей носит обтягивающие платья не по размеру 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
155-килограммовая модель Тесс Холлидей не стесняется носить мини-платья.
Уверенности Тесс Холлидей можно только позавидовать. Plus-size модель совершенно не стесняется демонстрировать свое пышное тело не только во время съемок, но и в обычной жизни. Вот, например, Тесс без смущения носит короткие обтягивающие платья, которые явно ей маловаты. При этом на фото отчетливо виден целлюлит, но ты только посмотри, как подает себя Холлидей!
Подписчики Тесс разделяют ее уверенность в собственной красоте. Всего за несколько часов кадр набрал больше 70 тысяч лайков. А в комментариях фолловеры отмечают, что Холлидей выглядит настоящей огненной богиней.
А ты разделяешь мнения поклонников Тесс?
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Фото:Global Look Press, Instagram
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