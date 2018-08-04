От рваного денима до платьев-футляров: эволюция стиля Меган Маркл в 30 фотографиях 

Пару лет назад американскую актрису Меган Маркл знали лишь поклонники сериала «Форс-мажоры», сегодня же супруга английского принца Гарри не сходит с первых полос мировых СМИ. Став частью королевской семьи Великобритании Меган (под чутким руководством дворца) пересмотрела свой стиль в одежде и макияже: если на заре своей актерской карьеры Маркл предпочитала головокружительные мини и декольте, то теперь в ее гардеробе платья-футляры и кашемировые пальто в пастельной цветовой гамме, на смену вместительным сумкам-шопперам пришли лаконичные клатчи, а smoky eyes сменился на nude. В день рождения герцогини Сассекской мы решили проследить ее эволюцию стиля и собрали знаковые образы разных лет.