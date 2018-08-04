В черном с ног до головы: браз Меган Маркл в день рождения 

Как и предполагали британские СМИ, свой первый день рождения в статусе герцогини Сассекской Меган Маркл провела вместе с супругом на свадьбе у Чарли Ван Штраубензи и Дейзи Дженкс. Отметить двойной праздник Меган решила в total black: папарацци засняли именинницу возле церкви, где проходило венчание, в черной рубашке без рукавов, под которой был черный кружевной топ, и черной плиссированной юбке со вставками белого, розового и зеленого цвета. Образ завершили элегантная шляпка от Филипа Трейси, клатч из кожи рептилии и замшевые туфли на высоком каблуке.