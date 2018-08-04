Образ Кристины Асмус напомнил поклонникам дедушек из 60-х

Закончив театральный сезон и отработав несколько дней на съемочной площадке нового сериала, Кристина Асмус вместе с семьей решила отправиться отдохнуть. Выбор актрисы пал на Италию, где она посетила уже несколько городов. На одной из фотографий, сделанных во Флоренции, внимание поклонников привлек вовсе не фон, а странная одежда Кристины.

Кристина Асмус прославилась не только за счет своего актерского таланта, но и благодаря миловидной внешности, которая тут же привлекла внимание зрителей, когда начинающая актриса появилась в сериале «Интерны». До сих пор Асмус не раз называли одной из самых привлекательных девушек в России, и она легко удерживает свои позиции, даже став замужней женщиной, родившей ребенка. Впрочем, иногда Кристина выбирает странные наряды, которые совершенно не подчеркивают ее красоту, а наоборот, скрывают все достоинства внешности. Одним из таких неудачных образов стало сочетание, которое она выбрала, находясь во Флоренции. Простую белую футболку она дополнила брюками свободного кроя с завышенной талией.

Сложно представить, что сподвигло артистку выбрать именно такой облик для прогулки по городу. Брюки Кристины вызвали споры среди подписчиков. Хотя актриса стройна как лань и ее фигуру ничто не может испортить, у многих такие брюки ассоциируются лишь с престарелыми дедушками, играющими в шашки где-нибудь в доме престарелых, а потому совершенно непонятно, с чего вдруг молодая женщина решила уподобиться им внешне. «Стиль а-ля мужчина 60-х. Пусть мода циклична, но не настолько же» «Вспомнился мой дедушка в таких брюках» «Я понимаю, мода. Но смотрится нелепо, я бы так не оделась!» «Школьные брюки Гарика?» «Как старушка оделась. Вам больше пойдут платья и юбки, подчеркивающие фигуру» «Брюки как будто из дедушкиного сундука, но тебе все идет, даже такой ужас!» Впрочем, Асмус не впервые выбирает для себя облик, совершенно не выставляющий напоказ достоинства ее фигуры. Она совершенно не из тех девушек, которые готовы продемонстрировать всему миру свое нижнее белье, чтобы получить несколько дополнительных подписчиков. Фанаты Кристины уважают ее за такую позицию, но все-таки данные брюки сочли перебором.