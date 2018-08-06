Ярко! Зои Кравиц в красно-желтом наряде покоряет Нью-Йорк

Зои Кравиц не привыкла к полутонам. Звезда может похвастаться самобытным стилем, который она никогда не упустит случая продемонстрировать. На этот раз актриса и певица попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку.

Зои выбрала ультрамодный наряд, который обязательно захочется повторить. Она предстала перед фотографами в красных мини-шортах с завышенной талией и ярко-желтом топе. Завершением образа стали желтые балетки из замши, сумка-авоська в тон и актуальные в этом сезоне миниатюрные солнцезащитные очки.

Кажется, этот образ Зои определенно стоит взять на заметку для длительных прогулок этим летом.