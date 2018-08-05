«Бесстрашный» бюстгальтер, розовая пижама с халатом и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Разочарование, разочарование, разочарование… Предлагаем снова посмотреть, как красивые девушки портят себя неудачными нарядами, нелепой надеждой и ошибаются в попытках быть самыми стильными, сексуальными и привлекательными.

Анна Седокова недавно опубликовала пронзительный пост в Instagram, в котором призналась, что она уже месяц не обнималась, не целовалась, не была близка с мужчиной, от чего ее «губы нецелованные покрываются льдом». Видимо, певица решила действовать и вышла на красную дорожку в бюстгальтере и абсолютно прозрачном топе с надписью на своей знаменитой пышной груди «Не надо бояться». И стесняться. Смотрелось, честно говоря, так себе. О — отчаяние.

Мила Кунис выбрала не самый удачный для ее фигуры наряд. Все мы знаем, что у актрисы отличная фигура. Но это красное платье, как будто спадавшее с Милы, сплющило ей грудь и вообще сделало ее непривлекательной и не аппетитной.

Кози Цуельсдорфф

Кози Цуельсдорфф. видимо, собиралась на пижамную вечеринку с подружками, но ошиблась адресом и приехала на кинопремьеру.

Женевьев Бюхнер

Женевьевы Бюхнер явно был порыв продемонстрировать свой неординарный вкус, но лучше бы она этого не делала. Лакированный кроваво-красный бомбер, спадавший с плеч, чокер с цепью, черные босоножки в стиле БДСМ — не самые подходящие вещи для премьеры канала Disney

Что можно сказать об этом платье с рюшами в цветочек? Хотите визуально испортить фигуру — спросите у Кайл Ричардс, как это сделать.

Лесли Энн Уоррен

Советуем Лесли Энн Уоррен никогда больше не надевать эту черную огромную блузку, похожую на мешок. Даже, если вам 71, как Лесли, не надо кутаться в балахоны! Тем более фигура у актрисы отличная.

Линдси Вонн, Линдси Вонн… Американская горнолыжница, олимпийская чемпионка в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира и двукратная чемпионка мира. Но все же так одеваться на публике лучше не стоит. Наряд Линдси скорее подходит для начала бурной ночи на пороге спальни.

Эль Кинг

Эль Кинг выглядела так, как будто не смогла подобрать брюки по размеру, не успела перед выходом в свет помыть голову и спрятала грязные волосы и мешки под глазами под шляпой и очками. Может, лучше было просто остаться дома?

Уиллоу Шилдс

Костюм Уиллоу Шилдс ввел нас в замешательство. Что это? Новая волна гламура? Шик 90-х? Последняя распродажа ушедшего в прошлое Черкизовского рынка? Плохо сидящий костюм из блестящей синтетической ткани, бриджи с золотой пуговицей сбоку, топ с лифом не по размеру, похожий на барсетку клатч, нелепые босоножки в стразах… Бр-р.

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун из роли мирового секс-символа вышла, а новый образ пока так и не нашла. Ждем.

Фото: starface, globallookpress

Текст: Роман Страстный

Видео: Youtube / extratv