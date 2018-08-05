С кроп-топами, ботфортами и даже олимпийками: как и с чем звезды носят шорты — изучаем по Instagram

Уже не за горами осенний сезон. Конечно, хотелось бы, чтобы август тянулся как можно дольше, но, увы, скоро придется прятаться в теплые свитера и тренчи. Так что ни в коем случае не упусти возможность покрасоваться в летних аутфитах. Шорты, босоножки, майки, кроп-топы — доставай все летнее из своего шкафа и лови последние августовские лучи. А если вдохновение закончилось, черпай его из образов звезд. На повестке дня — модные look'и с шортами.

На леопардовые вещи обычно вешали ярлык безвкусицы, но теперь этот животный принт совсем реабилитировался. Во всех звездных показах то и дело мелькают пятнистые образы. Анималистическая расцветка — тренд, который, кажется, пришел к нам надолго. Так что можешь смело составлять себе образы в стиле амазонки.

Ольга Бузова уже вовсю экспериментирует с модным принтом. Леопардовые шорты, лимонная блуза, кроп-топ, крупные серьги — эффектно, стильно и со вкусом. Не бойся сочетать леопард с яркими цветами — оказывается, из этого может получиться что-то невероятное. Смело подбирай вещи оранжевого, нежно-сиреневого, сине-зеленого и других интенсивных оттенков: они найдут общий язык с хищной расцветкой.

Шорты плюс легкая блуза — самый беспроигрышный вариант на лето. С одной стороны, образ получается очень женственный, а с другой — по-спортивному удобный. Тем более в коротких шортах тебе точно не будет душно, а шифоновая или хлопковая блуза позволит дышать твоей коже даже при 40-градусной жаре.

Белла Потемкина выбирает такой образ для пляжного отдыха, а Джессика Клемент — для поездки на мотоцикле. Все потому, что эти базовые вещи универсальны для любого случая. Даже если ты захочешь отправиться на вечеринку, надеть шорты с блузой не будет лишним. Просто выбирай более классические модели, например блузу в викторианском стиле и хлопковые шорты с высокой посадкой.

Облегающие брюки плюс жакет — базовый и удобный вариант для рабочего дресс-кода, но летом ходить в этих вещах просто невыносимо. При этом если вместо брюк выбрать шорты, все кардинально меняется. И ты совсем не нарушишь корпоративные правила.

Шорты и жакет в тон — тренд этого лета. При этом цвета ты можешь выбрать абсолютно любые. Блогер Диана Коркунова, например, отдает предпочтение нежным пастельным оттенкам, а Мария Погребняк выбирает жгучий терракотовый.

Шорты плюс ветровка, кажется, очень странное сочетание, но нет. Юля Паршута доказывает тебе обратное. В ее исполнении образ выглядит очень стильно, а куртка совсем не похожа на элемент спортивного гардероба. Такой наряд идеально подходит для вечерних променадов у моря или летних фестивалей.

Листай галерею и вдохновляйся образами звезд!

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Instagram