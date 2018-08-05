Привет из 90-х: Бритни Спирс надела прозрачное мини-платье на прогулку с сыновьями

Во время посещения Англии Бритни Спирс с сыновьями отправилась погулять у Букингемского дворца, где ее поджидали папарацци. В сеть попали фотографии певицы, сделанные во время прогулки, а поклонники в очередной раз убедились, что у Бритни проблемы с подбором нарядов, которые могли бы подчеркнуть достоинства ее внешности.

Певица Бритни Спирс, хотя никогда не обладала идеальными ногами, с завидным постоянством возвращается к ношению мини-юбок. Когда-то юбка в клеточку и образ школьницы сделали ее популярной во всем мире и с тех пор, несмотря на слишком массивные бедра, Бритни продолжает демонстрировать ноги даже на отдыхе. Сейчас Спирс со своими детьми посещает Англию, где не упустила возможность взглянуть на Букингемский дворец. Папарацци сфотографировали звезду во время прогулки и фотосессии со своими сыновьями. Для своей экскурсии Бритни выбрала платье буквально микроскопической длины. Впрочем, гораздо больше, чем длина платья, внимание поклонников привлек весь образ в целом, потому что ярко-желтое платье женщины было не только коротким, но еще и прозрачным в области груди, а под ним виднелся яркий бюстгальтер. К тому же, неоднозначный наряд певица дополнила сапогами.

Поклонники обратили внимание, что Бритни словно застряла во временах своей юности, до сих пор считая, что ей сейчас лет 20, хотя в действительности ей уже пора выбирать одежду, соответствующую возрасту и статусу матери двоих детей. «Провал. В 90-х это было бы круто!» «Общий вид конечно… Провинция, провинция в ней так и прет!» «Бритни слегка потерялась в возрасте 12 лет, иначе откуда такая страсть ко всем этим сумасшедшим и ярким нарядам» «У нее никогда не было вкуса… Лучше в таком случае надеть любую майку и джинсы, они всегда актуальны» «Вот почему она такая замарашка?» «Не может выйти из образа 90-х» Больше всего, пожалуй, удивляет не вызывающее сомнения чувство вкуса Бритни, а то, что уже много лет на публике она появляется преимущественно с грязными нерасчесанными волосами, которые предпочитает собрать в хвост или спрятать под шапкой. Увидеть певицу с элегантной прической можно разве что на светских мероприятиях, в остальное же время она предпочитает не заморачиваться насчет волос, как и насчет красоты одежды.