Ещё
Цифра дня: сколько стоит сумка дочки Ким Кардашьян?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цифра дня: сколько стоит сумка дочки Ким Кардашьян? 

Peopletalk 31 минуту назад
Фото: Peopletalk
Семейство Кардашьян не жалеет ничего для своих детей! Кайли (20) недавно потратила 180$ долларов (11 тысяч рублей) на комплект Burberry для дочки Сторми, а коллекция обуви малышки уже оценивается в 22 тысячи долларов (1 386 000 рублей).
все слайды
И Ким (37) не отстаёт от младшей сестры! Старшая дочка Канье (41) и Ким настоящая модница: все ее новые выходу сразу же разлетаются по Сети. Малышку Норт (5) уже видели в вещах Louis Vuitton, Balmain и, конечно же, в творениях из детской коллекции ее папы Канье Уэста Yeezy.
все слайды
А сегодня Ким решила поделиться обновкой из гардероба Норт с подписчиками: звезда выложила в Stories сумку Jimmy Choo с розовыми буквами Норт. Как сообщают DailyMail, стоит такая 700 долларов (44 100 рублей).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tsifra-dnya-skolko-stoit-sumka-dochki-kim-kardashyan/
Peopletalk: последние новости
Самая практичная укладка на лето: топ-10 нескучных причесок с косами Мода превыше всего: Ким Кардашьян в жару в свитере и в сапогах Стильно, модно, молодежно. Что нужно знать о главной коллекции сезона?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сводит ногу по ночам64
Некрасивые жены звездных красавцев8
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
«Я хотела просто попиариться»: фото обнажённой сибирячки напечатают на обложке MAXIM2
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение