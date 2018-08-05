Цифра дня: сколько стоит сумка дочки Ким Кардашьян?

Семейство Кардашьян не жалеет ничего для своих детей! Кайли (20) недавно потратила 180$ долларов (11 тысяч рублей) на комплект Burberry для дочки Сторми, а коллекция обуви малышки уже оценивается в 22 тысячи долларов (1 386 000 рублей).

все слайды

И Ким (37) не отстаёт от младшей сестры! Старшая дочка Канье (41) и Ким настоящая модница: все ее новые выходу сразу же разлетаются по Сети. Малышку Норт (5) уже видели в вещах Louis Vuitton , Balmain и, конечно же, в творениях из детской коллекции ее папы Канье Уэста Yeezy.

все слайды

А сегодня Ким решила поделиться обновкой из гардероба Норт с подписчиками: звезда выложила в Stories сумку Jimmy Choo с розовыми буквами Норт. Как сообщают DailyMail, стоит такая 700 долларов (44 100 рублей).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tsifra-dnya-skolko-stoit-sumka-dochki-kim-kardashyan/