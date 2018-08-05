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Марию Миронову подозревают в тайной свадьбе на Санторини
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Марию Миронову подозревают в тайной свадьбе на Санторини 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса Мария Миронова поделилась с поклонниками кадрами из Греции, которые озадачили всех без исключения. Мало того, что на наследнице легендарного актера красовалось белое платье, так еще на снимках внимательные обыватели рассмотрели в руках у Марии цветы, похожие на тот самый букет невесты.
Поклонники дочери легендарного актера Андрея Миронова Марии убеждены, что их любимица тайно вышла замуж на фешенебельном курорте Санторини в Греции. И поводом для подобных слухов стали снимки, которыми 45-летняя звезда поделилась с общественностью. На кадрах актриса театра и кино со счастливым лицом кружится в белоснежном платье в пол в компании самых близких людей.
На яхте рядом с ней находится сын от первого брака, 26-летний красавец Андрей. Более того, в один из кадров случайно попал букет цветов, перевязанный белоснежной лентой, что целиком и полностью убедило обывателей в справедливости их умозаключений.
И хотя личная жизнь Мироновой всегда была крайне насыщенной, ведь звезда уже четырежды выходила замуж, фанаты уверены, что несколько дней назад женщина тайно оформила свой пятый брак, с чем от души и поздравляют артистку, уповая, что она наконец-то нашла свое счастье.
«В этом платье как невеста! И букет соответствует» «Платье и вы прелестны. Можно поздравлять?» «У неё свадьба, даже букет белый виден, вот и счастливая такая» «Впечатление, что вы — невеста. Это правда так? Поздравляем тогда! Любви и счастья!»
Впрочем, пока актриса не признается, действительно ли она снова вышла замуж. А потому, несмотря на всю правдоподобность умозаключений, до официального заявления Марии это не более чем неподтвержденные слухи.
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