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Самые яркие фото недели: сбор цветов лотоса и день ВДВ
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Самые яркие фото недели: сбор цветов лотоса и день ВДВ
Sputnik Эстония
1 час назад
Женский форум
Фото:
Sputnik Эстония
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте
Sputnik
.
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