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Самые яркие фото недели: сбор цветов лотоса и день ВДВ
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Самые яркие фото недели: сбор цветов лотоса и день ВДВ 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте Sputnik.
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