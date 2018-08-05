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Амаль Клуни нашла идеальное платье для летних свиданий
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Амаль Клуни нашла идеальное платье для летних свиданий 

Grazia 56 минут назад
Фото: Grazia
Амаль Клуни вместе с супругом Джорджем Клуни отдыхает в Италии, где у семейной пары есть своя вилла на озере Комо. Знаменитости часто попадают в объективы фотографов, ведь Джордж только недавно смог восстановиться после полученных травм в аварии, в которую он попал на мотоцикле.
На днях звездная чета отправилась на свидание: они посетили один из ресторанов в городке Черноббью. Амаль выбрала идеальное платье для летнего вечера. Платье Michelle Mason в черно-белую полоску с глубоким декольте подчеркнуло ее фигуру, а высокий разрез продемонстрировал окружающим стройные и загорелые ноги миссис Клуни.
Завершением образа стали бежевые босоножки на каблуке и сумочка в тон. Кажется, этот образ Амаль определенно стоит взять на заметку!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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