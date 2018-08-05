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Стильные образы недели: розовый тренч, малиновые брюки и пудровая юбка
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Стильные образы недели: розовый тренч, малиновые брюки и пудровая юбка 

Я Покупаю 38 минут назад
Фото: Я Покупаю
Розовый тренч
Создать в меру романтичный образ поможет сочетание нежно-розового с желтым (или золотым). Выбираем расклешенное платье или плащ, золотые украшения, обувь и добавляем желтые аксессуары — сумочку или шейный платок. Присмотритесь к нежно-розовым плащам от салона одежды из кожи и меха Didmarko. Эти модели помогут создать романтичный и нежный образ и вместе с тем подчеркнут ваше великолепное чувство стиля.
Плащ кожаный Didmarko,
40 000 руб. со скидкой 11%,
заказать: +7 (800) 500-41-67  Плащ кожаный Didmarko,
21 500 руб. со скидкой 10%,
заказать: +7 (800) 500-41-67  Малиновые брюки
Самые стильные образы получаются, если комбинировать несколько оттенков одного цвета. Это касается и розового. Рецепт прост: выбираем одну вещь (брюки) насыщенного цвета (она будет солировать), а остальные детали (блузу, сумочку, обувь) — в приглушенных тонах. Платье цвета фуксии
Холодный оттенок фуксии можно использовать для вечерних выходов, если присмотреть платье с открытыми плечами или высоким разрезом. Для завершения образа стоит добавить мюли, клатч и минимум украшений. Розовый бомбер
Розовые вещи в спортивном стиле добавят немного романтичности — идеальный вариант для прогулок по городу! Для удобства надеваем светлые кроссовки, футболку и джинсы, а для красоты берем розовую сумочку и кулон на длинной цепочке. Например, прекрасно подойдут золотые кулоны с крупными подвесками с бриллиантами от ювелирного салона TULUPOV.
Подвеска Sunny valley​, цена по запросу,
заказать: +7 (343) 215-68-80  Подвеска «Лагуна», цена по запросу,
заказать: +7 (343) 215-68-80  Пудрово-розовая юбка
Это универсальная вещь. Надеваем ее с белой блузой и лодочками на низком каблуке, накидываем на плечи жакет, находим сумку строгой геометричной формы — и летний лук для офиса готов. Для стильного дополнения образа подберите яркие сумки геометричной формы в интернет-магазине сумок GRIZZLY. На сайте вы найдете большой ассортимент оригинальных сумок и рюкзаков с доставкой по всей России.
Сумка Ors Oro​, 1 918 руб. со скидкой 20%,
заказать: +7 (499) 703-45-56  Сумка Ors Oro​, 1 358 руб. со скидкой 20%,
заказать: +7 (499) 703-45-56  Розовый тотал-лук  Чтобы выглядеть стильно и не вызывать лишних вопросов, розовый тотал-лук должен состоять из одежды одного оттенка (лучше, если это будет комбинезон). Аксессуары и обувь стоит выбрать белые, бежевые или черные. К розовому тотал-луку подберите светлые сумки в магазине сумок и аксессуаров Bagsland. Лаконичные модели отлично впишутся в образ и не будут отвлекать внимание от розового акцента.
Сумка Bagsland бежевая, от 1 490 руб.,
заказать: +7 (343) 382-58-05  Сумка Bagsland белая, от 900 руб.,
заказать: +7 (343) 382-58-05  Другие уличные образы для вдохновения:
Как носить рюши и оборки Юбка плиссе, белый кроп-топ и платье макси Желтый в центре внимания​
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