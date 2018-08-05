Стильные образы недели: розовый тренч, малиновые брюки и пудровая юбка

Розовый тренч

Создать в меру романтичный образ поможет сочетание нежно-розового с желтым (или золотым). Выбираем расклешенное платье или плащ, золотые украшения, обувь и добавляем желтые аксессуары — сумочку или шейный платок. Присмотритесь к нежно-розовым плащам от салона одежды из кожи и меха Didmarko. Эти модели помогут создать романтичный и нежный образ и вместе с тем подчеркнут ваше великолепное чувство стиля.

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Самые стильные образы получаются, если комбинировать несколько оттенков одного цвета. Это касается и розового. Рецепт прост: выбираем одну вещь (брюки) насыщенного цвета (она будет солировать), а остальные детали (блузу, сумочку, обувь) — в приглушенных тонах. Платье цвета фуксии

Холодный оттенок фуксии можно использовать для вечерних выходов, если присмотреть платье с открытыми плечами или высоким разрезом. Для завершения образа стоит добавить мюли, клатч и минимум украшений. Розовый бомбер

Розовые вещи в спортивном стиле добавят немного романтичности — идеальный вариант для прогулок по городу! Для удобства надеваем светлые кроссовки, футболку и джинсы, а для красоты берем розовую сумочку и кулон на длинной цепочке. Например, прекрасно подойдут золотые кулоны с крупными подвесками с бриллиантами от ювелирного салона TULUPOV.

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Это универсальная вещь. Надеваем ее с белой блузой и лодочками на низком каблуке, накидываем на плечи жакет, находим сумку строгой геометричной формы — и летний лук для офиса готов. Для стильного дополнения образа подберите яркие сумки геометричной формы в интернет-магазине сумок GRIZZLY. На сайте вы найдете большой ассортимент оригинальных сумок и рюкзаков с доставкой по всей России.

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