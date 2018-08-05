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Виктория Бекхэм устроила старшего сына на работу! Угадаешь, куда?
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Виктория Бекхэм устроила старшего сына на работу! Угадаешь, куда? 

Peopletalk 34 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кажется, бросив курсы фотографии в нью-йоркской школе дизайна Parsons, Бруклин Бекхэм (19) ничего не потерял. Ведь у него теперь есть отличная работа.
Оказывается, Виктория Бекхэм (44) наняла старшего сына в качестве фотографа в свой бренд. Именно он будет снимать ее новую коллекцию. Говорят, дизайнер полностью доверят виденью Бруклина и постоянно спрашивает его мнение о своих работах.
Напомним, месяц назад, стало известно, что Бекхэм решил вернуться в Лондон, бросив учебу. Инсайдеры уверяли, что это все потому, что начинающий фотограф «скучает по дому». Но, кажется, даже без образования Бруклин в беде не останется.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/viktoriya-bekhem-ustroila-starshego-syna-na-rabotu-ugadaesh-kuda/
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