Виктория Бекхэм устроила сына на работу после того, как он бросил учебу

И все-таки это замечательно — иметь маму-дизайнера собственного бренда одежды, известного на весь мир.

Оказалось, что Бруклин, старший сын Виктории Дэвида Бекхэма , совсем не махал рукой своему счастливому вагону, закончив раньше срока обучение фотографии в школе дизайна Parsons (Нью-Йорк, США). Теперь у парня есть замечательная работа. А виновницей торжества выступила мама — она-то и постаралась для талантливого наследника.

Стало известно, что Виктория Бекхэм приняла в штат своего бренда одежды старшего сына — теперь он числится фотографом в мире моды, который создала знаменитая британка. Именно Бруклин Бекхэм отснимет новую коллекцию мамы. По словам приближенных к семье источников, Виктория доверяет виденью своего сына так же, как и себе. Она всегда спрашивает мнение Бруклина прежде, чем принять какое-то решение в области модной индустрии, сообщает Peopletalk.

Напомним, недавно стало известно, что незаслуженно распавшаяся группа Spice Girls, в числе которых сияла и Виктория Бекхэм, возвращается: участницы объявили о своем воссоединении и новом туре.