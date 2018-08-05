5 модных аутфитов с джинсовой рубашкой

Юбка-карандаш

Приобрели, наконец, юбку-карандаш и теперь не знаете, с чем ее носить? Попробуйте начать с рубашек. Особенно расслабленным получится образ в сочетании с рубашкой из денима. Из обуви отдайте предпочтение сандалиям, эспадрильям или белым кроссовкам.

Вместо жакета

Джинсовая рубашка хороша тем, что ее можно носить в качестве самостоятельного топа или как дополнение к образу — вместо жакета или кардигана. Нам особенно понравился выход Зои Кравиц — denim on denim с джинсами клеш выглядит подстать бунтарскому стилю актрисы.

Винил

Осенью достаем любимые вещи из винила и носим их с джинсовыми рубашками. Для создания интересного контраста можно найти рубашку с воланами и оборками — более женственную модель, напоминающую блузку. С такой виниловые брюки и юбки будут смотреться еще более стильно и интересно.

Джинсовая юбка

А еще такие рубашки круто смотрятся с джинсовыми мини. Эта вещь совершила грандиозный comeback этим летом и стала настоящим маст-хэвом 2018 года. Поэтому, если у вас ее еще нет, то срочно исправляйте ситуацию и создавайте уникальные образы.

Casual

В дни, когда совсем не хочется наряжаться, а нужно оставаться весь день в комфорте, на помощь приходит уже ставшая классической комбинация черных брюк и джинсовой рубашки. Такой комплект всегда хорошо смотрится и никогда не подводит. Чтобы сделать аутфит чуть более интересным, можно выбрать, например, брюки из кожи. А если добавить яркую сумку, очки и необычные украшения, то так можно даже на свидание отправиться.