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Поклонники обвинили Беллу Хадид в фотошопе
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Поклонники обвинили Беллу Хадид в фотошопе 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Глядя на некоторые снимки звёзд, сделанных папарацци, хочется сказать — все мы люди. В этот раз такая фраза прозвучала и в адрес мировой модели Беллы Хадид (Bella), которая во время отдыха и прогулки по побережью показала целлюлит. Модель надела купальник модного морковного цвета, который на её точеной фигуре сидел прекрасно Правда, фолловеры обратили внимание не столько на купальник, сколько на целлюлит модели. Кто-то стал возмущаться, что Белла фотошопит свои фотографии и обманывает поклонников, ведь на обложках глянца её ногам можно только позавидовать и ни о каком целлюлите и речи не могло идти. Зато нашлись и те, которые, наоборот, попросили модель больше делится «настоящими фотографиями», показывая тем самым, что такие проблемы могут быть у каждого. Звезда на подобные комментарии отвечать не стала.
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