Неформалы порождают тренды

Мир моды — грандиозная индустрия, где уже давно сформировались свои иконы стиля и стойкие бренды. Только современный мир постепенно смывает фундамент нерушимости, заставляя подстраиваться под новомодные течения. Молодёжные тусовки и неформальные движения неосознанно подают идею для популярных брендов, которые в итоге выпускают успешную марку одежды. Главное то, что это выгодно с коммерческой точки зрения.

Историческая подоплёка

По сути, неформальные движения стали появляться в средние века. Это первые дружинники, скоморохи, дворяне. У них был свой неповторимый стиль одежды. Естественно, в то время о коммерциализации подобного и речи быть не могло. Официально первая волна неформальности в отечественной культуре началась после революции в России. Это были контркультурные группировки молодёжи, которые пытались противопоставляться новой системе.

Новая волна произошла в 60-е годы в СССР, когда массово стали появляться художники, барды и стиляги. В США в то время уже вовсю расцветала эпоха рок-музыки и соответствующей ей атрибутике: длинные волосы, майки, кидание козы и море алкоголя. Уже тогда, на волне невиданной популярности этого музыкального течения, бренды одежды и аксессуаров стали выпускать марки с «металлическим» уклоном. Мало того, что успешные бренды выпускали такую одежду, так еще она была значительно доступнее по ценам. Полки магазинов пустели практически моментально.

Global Look Press/imago stock&people

По мнению экспертов, сейчас идёт очередная волна субкультур. Только теперь в движения подобного рода втянуто почти всё население планеты. Многочисленные ролевики, косплееры, всё те же неформалы, футбольные фанаты, кооперативы, правозащитники и многие другие. Как и всегда, каждая группа хочет казаться по своему уникальной, бросая вызов обществу, чтобы привлечь к себе внимание и отдать определённую дань современной моде или создавая свою собственную.

Символ денег

Различные движения имели свои ярко выраженные образы и запоминающуюся одежду. Будь то анимешники, рокеры, панки и прочие — у всех есть свой неповторимый стиль, который вырабатывался годами, а то и десятилетиями. Естественно, что это стали использовать и бренды одежды. Главными направлениями при создании новых брендов стали: нарушение пропорций в одежде, провокационные надписи, нашивки, но при этом достаточная лёгкость и удобность при ношении.

Мало того, что создание подобной одежды невероятно популярно у многих субкультур, это ещё и сверхприбыльный бизнес, который приносит мировым брендам миллиарды долларов ежегодно. Почему же это стало таким выгодным делом лишь сейчас? Потому что компании почувствовали волну усталости потребителей от гламура, от напыщенного лоска и бесполезной дороговизны. Теперь модой правит хулиганское настроение. Компании стали использовать сложившуюся ситуацию в свою сторону.

Корыстный парадокс протеста

Обычно, сами участники протестных движений и субкультурных групп не используют в своей идеологии возможность извлечение прибыли. Главное — идея, ради которой стоит жить и работать, тратить своё время и приносить её в массы. Но, с каждым годом идеология и интересы людей менялись и многие стали понимать, что на одной инициативе долго не проживёшь.

Маркетинг, пожалуй, был и остаётся главным инструментом революции товаров и услуг. Грамотная реклама совершает невероятные и абсурдные вещи. Например, ранее неизвестные люди становятся законодателями моды, а неизвестные марки одежды становятся примером для подражания. И сейчас это происходит сплошь и рядом.

News.ru/Сергей Булкин

Выставка художника Бэнкси, Москва

С коммерческой точки зрения интересен всемирно известный художник Бэнкси. Его работы постоянно появляются на улицах и в галереях разных стран, и при этом ему до сих пор удаётся сохранять анонимность. Глядя, что он делает, складывается впечатление, что данный творец — противоречивый гений. Своими «партизанскими» рисунками он пытается протестовать против существующей гнилой системы. Но если бы всё было так.

Парадокс, по мнению многих, в том, что Бэнкси — вандал, который может не только преобразить какую-либо поверхность, но и наоборот — испортить её, потому что для своих работ он выбирает абсолютно произвольные места. Дополнением ко всему этому становится ещё и то, что его произведения стоят огромных денег. Лишь по официальным подсчётам, общая сумма проданных картин составляет почти $30 млн Выходит, что протест против прогнившей из-за денег системы становится выгодным в коммерческом плане. Тогда в чём смысл идеологии?

Модельеры утверждают — эра субкультурной одежды как никогда популярна и находится на своём пике. Бренды все чаще и быстрее стали адаптироваться к современным молодёжным течениям и подстраиваются под новые тренды. Однако всё может быть скоротечно. Важно помнить: нет ничего постоянного в этом мире и всё может измениться в любой момент.