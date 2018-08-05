Обман зрения: Белла Потемкина рассказала о хитростях выбора одежды

Каждой женщине хочется уметь подбирать одежду таким образом, чтобы она скрывала имеющиеся недостатки и выгодно подчеркивала достоинства фигуры. Не всем удается справиться с это задачей самостоятельно и тут нам на помощь приходят звездные стилисты. Вернее, советы, которыми они щедро делятся со своими почитателями.

В микроблоге модного дизайнера Беллы Потемкиной можно найти массу полезной информации. Кроме публикации ярких картинок и рассказов о новых коллекциях своей одежды, Белла еще и раздает неплохие советы женской аудитории. К примеру, недавно она составила список самых нужных вещей в отпуске, что очень актуально в летний период. Также Потемкина подымает вопросы правильного питания, физических нагрузок и эмоциональной составляющей нашей жизни. Публика, надо сказать, принимает размышления кутюрье благосклонно.

На днях Потемкина решила приоткрыть маленькие женские хитрости, волнующие дам любого возраста и комплекции. Белла дала несколько советов: как выбрать одежду так, чтобы казаться стройнее. 1. Используйте вертикальные и диагональные полоски Линии вертикального силуэта всегда визуально стройнят. Будь то принт, пуговицы, расположенные в ряд или молния. ⠀ 2. Выбирайте одежду своего размера Не носите одежду меньшего или большего размера, чем ваш, иначе вы либо подчеркнете недостатки фигуры либо обесформите достоинства, а у нас с вами совсем иная задача. ⠀ 3. Не покупайте одежду из дешевой ткани Она попросту не способна держать форму изделия. Сэкономив на материале, будьте готовы к тому, что в ненужном месте — она обтянет, а в нужном — обвиснет. ⠀ 4. Не бойтесь утягивающего белья Главное — правильный подбор! ⠀ 5. Выбираем правильные аксессуары и обувь Туфли на каблуке визуально подтягивают и стройнят, а если выбрать модель с заостренным носом, то они ещё визуально удлинят ноги.

Подписчицам звезды понравились дельные советы и они, по просьбе самой Беллы, дополнили их своими познаниями. К примеру, некоторые девушки вспомнили про цвет — он тоже играет роль в том, как вы будете выглядеть. Хотите выглядеть худее — выбирайте темные джинсы, а если подчеркивать худобу не входит в ваши планы, белый цвет низа как раз подойдет. С помощью высокой талии изделия можно визуально удлинить ноги, а глубокое декольте платья или блузы создаст иллюзию хрупкого верха тела. А еще Белле напомнили, что с ее идеальной фигурой подойдет любой наряд и скрывать недостатки нет необходимости. А что делать дамам, у которых есть лишний вес и проблемные зоны после беременности и родов? Для таких модниц нужна отдельная коллекция с названием «Не формат». Именно о ее создании и зашла речь в комментариях. Кстати, к стилю самой Потемкиной тоже регулярно возникают вопросы. К примеру, на недавнем фестивале в Баку «Жара-2018» наряды Беллы горячо обсуждались модными критиками и далеко не в самом позитивном ключе.