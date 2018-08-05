Учимся у звезд: какие головные уборы носить летом, весной и осенью?

Берет

Считается, что француженки давно охладели к беретам, но весь остальной мир продолжает нежно любить эти головные уборы. С каждым годом дизайнеры предлагают все более оригинальные береты (меховые, с принтом, с помпоном), однако звезды по-прежнему предпочитают классические модели. Сальма Хайек : берет как акцент

Актриса надела очаровательный голубой берет на один из показов Gucci. В этом образе две яркие детали — берет и крупный цветок на шее. Бант сочетается с сумочкой и брюками, а берет — с классической рубашкой. Кроме того, Сальма остановилась на лаконичных украшениях (паре колец и маленьких серьгах). В итоге образ не кажется перегруженным и выглядит изысканно. Энн Хэтэуэй : берет в повседневном образе

Очень простой образ, где берет выступает в качестве основного акцента. Без него Энн выглядела бы скучно, словно выбежала в магазин за продуктами. Берет делает ее наряд чуть интереснее. Лиа Мишель: берет как дополнениеТолько взгляните, как Лие идет этот белый берет! Однако фишка образа — это красные колготки. В этом случае берет всего лишь часть наряда, которая не выделяется на фоне белой блузы и синей юбки. Диана Крюгер : истинный французский шикДля одного из показов Chanel Диана выбрала довольно простое платье с белым воротничком и дополнила его черным беретом. Если мысленно вы уберете берет, то поймете, что наряд выглядит незавершенным: в него так и хочется добавить какую-то деталь. Диана решила, что этой деталью будет берет, и продемонстрировала нам романтичный французский образ. Бейсбольная кепка

Самая простая кепка с изогнутым козырьком. Отличный головной убор для жаркого лета. Как его носят звезды? Джиджи Хадид: образ городской девчонки

Тот, кто не слышал о Джиджи Хадид, никогда не признает в ней популярную модель с многомиллионными гонорарами. Так, девчонка из соседнего двора в рваных джинсах, серой майке и кепке. Подумаешь, идет на съемку для Victoria’s Secret. Словом, простая кепка с надписью — универсальный вариант для прогулки. Рита Ора : спортшик и тренч на каждый день

Тренч — вещь классическая, одежду к нему нужно подбирать соответствующую. Например, брюки прямого кроя или юбку-карандаш. Однако певица Рита Ора так не считает, сочетая тренч со спортивным худи и черной кепкой. Скорее всего, она надеялась, что в таком образе сможет скрыться от папарацци, но фокус с перевоплощением не удался: певицу заметили, а мы взяли ее наряд на заметку. Дженнифер Лопес : кепка и денимовый тотал-лук Можно ли сочетать две джинсовые вещи в одном образе? Конечно, да! Великолепная Джен знает, как составить правильный тотал-лук: берем джинсовую рубашку, скинни, а чтобы образ получился более непринужденным и дерзким, украшаем голову синей кепкой с незамысловатой надписью (Kips Bay — это квартал в Нью-Йорке. Возможно, Джей Ло нужно было сделать его рекламу). Ах да, и не забываем ярко накрасить губы. Дри Хемингуэй : сочетание несочетаемого

Белое прозрачное платье с цветочной вышивкой и черная бейсболка New York Yankees? А так можно? Да, если вы не боитесь экспериментов. Вот Дри Хэмингуэй не испугалась и появилась в таком наряде на светской тусовке. А что думаете вы: кепка здесь лишняя или нет?

Классическая шляпа

Шляпы прекрасны! К сожалению, в России к ним относятся с осторожностью. Может быть, знаменитости сумеют убедить нас, что шляпы можно носить круглый год? Джессика Альба : в стиле бохо-шик Джессика — верная фанатка шляп (поэтому в нашей подборке вы увидите ее целых три раза). Повторить образ актрисы проще простого: аккуратная черная шляпка в сочетании с футболкой с этническим узором и клетчатой рубашкой на поясе складываются в идеальный бохо-стайл. Классный аутфит для выходного дня. Бейонсе: черная шляпа и яркий наряд

В чем главный плюс черной шляпы с небольшими полями? Если она вам действительно идет (как и Бейонсе), то ее легко вписать практически в любой образ. Неважно, что вы наденете сегодня — ярко-розовую блузу или разноцветную юбку. Черная шляпа, черная сумка и черные очки — это универсальный комплект аксессуаров на любой выход. Роузи Хантингтон-Уайтли : необычная блуза и простая шляпка

Основное внимание в образе Роузи направлено на блузу с открытым плечом и декором из стразов и бисера. Значит, украшений уже достаточно, но что еще уместно добавить в этот наряд? Пожалуй, только классическую шляпку: образ получился элегантным. Изабель Лукас : шляпка с оригинальным декором — чудесный осенний аксессуар

Не хотите носить черную или синюю шляпу? Тогда повторяйте за Изабель и носите шляпу с цветочным кантом на внутренней стороне головного убора. Где взять такую шляпу? Просто купите тесьму и аккуратно пришейте внутрь (так, чтобы она не загибалась, когда вы надеваете шляпу). Носить ее можно с любым пальто или бомбером.

Соломенная шляпа

Самая летняя, легкая и очаровательная шляпка — соломенная. Звезды доказали, что ее уместно носить не только на пляже: плетеная шляпа превосходно вписывается в простые городские образы. Миранда Керр : шляпа со средними полями

Модница Миранда составила беспроигрышный образ для жаркого лета: она надела длинное платье-рубашку и дополнила его кокетливой шляпкой и оригинальными солнцезащитными очками пятиугольной формы. В итоге наряд смотрится гармонично. Дженнифер Энистон : проще не бывает

Если ты блистаешь на красной дорожке, вовсе не обязательно в обычной жизни выглядеть как дива. И Дженнифер Энистон — лучшее тому доказательство. Белая футболка с рваными краями, классические джинсы, милая плетеная шляпа и очки — думаем, такой звездой может быть каждая женщина. Джессика Альба: в белых тонах

Мы не перестаем восхищаться прекрасной Джессикой. На этот раз она решила составить образ в светлых тонах (почти total white). А какая шляпа лучше всего сочетается с белыми брюками и серым джемпером? Конечно, соломенная. Ванесса Хадженс : соломенная шляпа в стиле ретро

Ванесса примерила самый замысловатый наряд: только взгляните на ее кроп-топ на пуговицах и оригинальную юбку с бантом. Как будто она вышла прямиком из 50-х! А широкополая шляпа (похожая на канотье, но с более широкими полями) скрывает лицо от посторонних глаз и придает образу некую загадочность. Шикарно, правда?

Платок

Еще один способ прикрыть голову — завязать красивый платок. Посмотрим, как это делают знаменитости? Дженнифер Лопес: красотка на пляже

Джей Ло знает, что под палящим солнцем нельзя разгуливать без головного убора, но вместо соломенной шляпы или панамы она решила защитить голову платком. Отличный выбор, особенно когда платок так классно сочетается с шелковым парео. Рианна : сочетание несочетаемого

Зачем надевать яркий платок с вечерним черным платьем? Но Рианне можно все! Рискнете сделать так же? Если этот вариант не для вас, попробуйте повязать платок на не голову, а на шею. Ева Мендес : платок как повязка

Ева на своем примере показывает, что платок может быть стильным аксессуаром для волос. Заметили, как он сочетается с ее футболкой? Делайте простой пучок, завязывайте платок и отправляйтесь по своим делам (кстати, платок — это спасение, если вы не успели помыть волосы). Мирослава Дума : прекрасная русская барышня

Конечно, платок Hermes — это не совсем то, что носили на Руси, но все же выглядит Мира очень мило и нарядно, настоящая русская барышня. Читайте также:

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