Сколько стоит: кроссовки Виктории Коротковой 

Виктория Короткова (23) — одна из самых обсуждаемых участниц последнего сезона проекта «Холостяк». И если сердце Егора Крида (24) ей завоевать не удалось (в финале певец выбрал Дарью Клюкину (24)), то вот любовь фанатов наоборот. В своем Instagram Вика часто делится своими модными образами. На последнем фото, например, она в кроссовках Versace Chain Reaction. Их, кстати, можно приобрести за 68 тысяч рублей.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-krossovki-viktorii-korotkovoj/