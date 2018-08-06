Поклонники высмеяли выход Кэти Перри

И в этот раз певице Кэти Перри (Katy) не удалось сразить поклонников сногсшибательным нарядом. Наоборот, во время автограф-сессии, которая проходила в Мельбурне, певица появилась в пышном оранжевом платье. Выход, конечно, яркий, только поклонникам он показался нелепым. Они сравнили её с апельсином и еле удержались, чтобы при ней не засмеяться.

СМИ не стало обходить стороной выход Кэти, поскольку подобная реакция поклонников на неё наряды не в первой. Например, на в мае прошлого года певица вышла в красном платье, прикрывая лицо фатой. Фанаты не сразу узнали в образе «кровавой невесты» любимую певицу, а её попытку выглядеть чуть молодёжнее тоже встретили не позитивными комментариями.