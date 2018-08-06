Ещё
Поклонники высмеяли выход Кэти Перри
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники высмеяли выход Кэти Перри 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
И в этот раз певице Кэти Перри (Katy) не удалось сразить поклонников сногсшибательным нарядом. Наоборот, во время автограф-сессии, которая проходила в Мельбурне, певица появилась в пышном оранжевом платье. Выход, конечно, яркий, только поклонникам он показался нелепым. Они сравнили её с апельсином и еле удержались, чтобы при ней не засмеяться.
СМИ не стало обходить стороной выход Кэти, поскольку подобная реакция поклонников на неё наряды не в первой. Например, на в мае прошлого года певица вышла в красном платье, прикрывая лицо фатой. Фанаты не сразу узнали в образе «кровавой невесты» любимую певицу, а её попытку выглядеть чуть молодёжнее тоже встретили не позитивными комментариями.
Popcake.tv: последние новости
Селена Гомес носит блузку за 15 долларов Джастин Бибер знает о шортах все! Анастасию Решетову заподозрили в беременности
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самая горячая бабушка» не стесняется обнажаться16
Почему сводит ногу по ночам73
Неудачный укол испортил лицо Барановской19
Чем может удивить женская грудь
Собчак показала лицо ребенка1
Видео
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
07:29
Чем может удивить женская грудь
Здоровье
00:49
«Самая горячая бабушка» не стесняется обнажаться
Звёзды
04:48
Была ли мода в Советском Союзе
Мода
12:29
Знаменитости, которых не узнать без макияжа
Звёзды
12:10
Что стало с солистками «ВИА Гры»
Звёзды
00:16
Неудачный укол испортил лицо Барановской
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение