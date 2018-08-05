Оксана Федорова расстроила пижамным стилем

Новомодная тенденция выходить на улицу в нарядах для будуара кажется дикой многим обывателям, а если еще одежда не отличается красотой, то даже модные критики с укором качают головой, обсуждая неудачный образ. Вот и очередной жертвой моды стала телеведущая Оксана Федорова , которая продемонстрировала фанатам спорный костюм в пижамном стиле.

В последнее время внимание многих пользователей сети сконцентрировано на «Мисс Вселенной» Оксане Федоровой. Лицо звездной телеведущей, по мнению обывателей, изменилось до неузнаваемости, и виной всему пластика лица, в которой и подозревают знаменитость. Более того, перемены коснулись и гардероба признанной красавицы — поклонники отмечают, что Оксана поддалась модным среди знаменитостей веяниям. К примеру, приобрела костюм-пижаму, в котором с удовольствием прогулялась по улицам столицы.

Однако смелый образ Федоровой не пришелся по вкусу модным критикам, а поклонники, далекие от веяний моды, и вовсе высмеяли нелепый наряд звезды, вясчески критикуя ее обновку. Особенно заинтересовал обывателей вопрос, по какой причине стильная и утонченная леди гуляет на улице в пижаме, да к тому же не слишком симпатичной. «Как отличить — пижама это или верхняя одежда?» «Нет, нет и ещё раз нет. На этот раз очень плохо. Только для дома. Из этого материала получился бы хороший сарафан» «Смотрится наряд, как пижама, но, говорят, сейчас это модно» «Меня смущает расцветка. Для дома может и простительно, но в люди в таком — увольте» «Больше похоже на пижаму чем на летний костюм» «Пижама! Да к тому же некрасивая!»

А ведь раньше летние наряды Федоровой были стильными, дерзкими и в то же время элегантными. Чего только стоит ее прозрачная юбка, которую телеведущая сумела грамотно обыграть.