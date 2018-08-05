Анастасию Решетову заподозрили в беременности

К фотографиям в купальниках или нижнем белье в модели Анастасии Решетовой привыкли давно. Да и чего стесняться, спросите вы, с такой-то фигурой, но вдруг несколько дней назад Решетова выставила снимок в белоснежном купальнике известного бренда и пожаловалась, что ей не комфортно представать перед фолловерами в таком виде.

«Почему сейчас даже в купальниках сниматься немного не комфортно?» — подписала Анастасия

Вместо того, чтобы поддержать девушку, многие задались вопросом: не беременна ли модель? Видимо, кому-то показалось, что животик Анастасии округлился. Но нашлись те, кто обвинил Решетову в лицемерии. Теперь интересно, кто из них прав?