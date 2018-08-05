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Анастасию Решетову заподозрили в беременности
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Анастасию Решетову заподозрили в беременности 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
К фотографиям в купальниках или нижнем белье в модели Анастасии Решетовой привыкли давно. Да и чего стесняться, спросите вы, с такой-то фигурой, но вдруг несколько дней назад Решетова выставила снимок в белоснежном купальнике известного бренда и пожаловалась, что ей не комфортно представать перед фолловерами в таком виде.
«Почему сейчас даже в купальниках сниматься немного не комфортно?» — подписала Анастасия
Вместо того, чтобы поддержать девушку, многие задались вопросом: не беременна ли модель? Видимо, кому-то показалось, что животик Анастасии округлился. Но нашлись те, кто обвинил Решетову в лицемерии. Теперь интересно, кто из них прав?
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