Что такое стиль слинки?

Слинки — это самый сексуальный и чувственный стиль в одежде. Он учит модниц быть красиво раздетыми с 30-х годов XX века. Эта манера одеваться подразумевает максимальную открытость: глубокое декольте, разрез на юбке, обнажающий бедро, волнующий вырез на спине, порой уходящий ниже линии поясницы, облегающий силуэт, струящиеся шелковые ткани — все это черты слинки. Бытует мнение, что этот стиль предназначен исключительно для обладательниц модельных параметров. Но на самом деле одеваться в стиле слинки могут многие женщины. Достаточно знать свои сильные стороны: хотя бы одно достоинство поможет вам осознать свое могущество и использовать эту суперсилу с умом.

Звезды знают, что стиль слинки — самый быстрый путь к сердцам поклонников. Сложно найти знаменитость, которая еще не воспользовалась магией слинки. Кокетливо обнажаться предпочитают Ким Кардашьян , Рианна, Бейонсе, Дженнифер Лопес и многие другие.

Алессандра Амбросио

Ким Кардашьян

Дженнифер Лопес

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