Новое фото Кендалл Дженнер: хотим такой топ

Кендалл Дженнер (22) — королева стритстайла, и у нее отличный вкус.

В своем Instagram модель поделилась новыми фотографиями с уикенда с друзьями. Для отдыха на природе Кендалл выбрала идеальный лук: белые джинсы, кроссовки Adidas и укороченный топ с перьями Pearle Knits and Things за 195 долларов (12,5 тысяч рублей).

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Кстати, вчера Дженнер опубликовала снимок в красном латексном боди, колготках, на шпильках и с доберманом. А ты бы решилась на такое фото?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novoe-foto-kendall-dzhenner-hotim-takoj-top/