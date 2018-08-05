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Новое фото Кендалл Дженнер: хотим такой топ
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Новое фото Кендалл Дженнер: хотим такой топ 

Peopletalk 37 минут назад
Фото: Peopletalk
Кендалл Дженнер (22) — королева стритстайла, и у нее отличный вкус.
В своем Instagram модель поделилась новыми фотографиями с уикенда с друзьями. Для отдыха на природе Кендалл выбрала идеальный лук: белые джинсы, кроссовки Adidas и укороченный топ с перьями Pearle Knits and Things за 195 долларов (12,5 тысяч рублей).
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Кстати, вчера Дженнер опубликовала снимок в красном латексном боди, колготках, на шпильках и с доберманом. А ты бы решилась на такое фото?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novoe-foto-kendall-dzhenner-hotim-takoj-top/
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