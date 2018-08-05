Розовое бюстье из латекста и черные колготки: Кендалл Дженнер снялась в откровенной фотосессии

22-летняя модель опубликовала несколько горячих кадров, на которых позирует с доберманом.

На снимках на модели надеты черное прозрачные колготки и розовое латексное боди, подчеркивающее ее фигуру. Кендалл на фото позирует с ремнем в руках и рядом с доберменом.

— подписала она кадры.

«Лучшая», «Какая же ты классная», «Хочу быть этой собакой», «Вот это да», «Королева», «Тело», «Скажи мне, что делать! Хочу быть на месте твоей собаки!», «Потрясающая фигура!», «Вот это ноги», «Шикарные ноги», «Ногиии!», «Бесконечные ноги», — восхищаются фолловеры в комментариях.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram