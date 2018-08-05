Шест, стразы, минимум одежды: Бритни Спирс «зажгла» перед многотысячной публикой

С 3-го по 5-е августа в Англии проходил международный музыкальный фестиваль Brighton's Pride Festival, на который съехались многие звездные исполнители. Хедлайнером в этом году была приглашена Бритни Спирс. Шест, стразы, минимум одежды: Бритни Спирс «зажгла» перед многотысячной публикойПоследний раз певица выступала в Англии в 2011 году, посетив страну с туром Femme Fatale. В этом году, на фестивале, она выступила исполнив все свои хиты. Не изменив своим привычкам и стилю, Бритни выбрала для выступления минимум одежды.

Первый костюм для выступления на фестивале состоял из бюстгальтера, трусов, чулок, и все это было украшено многочисленными стразами.

По ходу выступления, певица меняла костюмы, но большой разницы можно было не заметить. Меняя верхнюю и нижнюю часть одежды, Бритни все так же оставалась в неизменном виде: бюстгальтере, трусах, и стразах.

Надо отдать должное, певица в отличной форме: это касается и ее вокальных данных, и ее физической формы. Судя по отзывам многочисленных зрителей, и их реакции на концерте, выступление 36-летней певицы оставило незабываемое впечатление.