Торба, ведро, мешок и другие объемные модели сумок на каждый день

Мужчины всегда с иронией отзываются о женских сумках, дескать в них хранится целая вселенная. И порой это действительно так: что только там не найдешь. А все потому, что современная леди никак не может обойтись без многих вещей в течение дня. Нужно уместить все свои beauty-средства, взять книгу или журнал в дорогу, положить контейнер с едой и еще много всего. Не брать же с собой чемодан? Отличный вариант — это вместительные сумки-мешки. Масс-маркет, видимо, угадал желания покупательниц и предлагает огромный выбор этих удобных женских спутников.

Торба

Сперва it-girls подхватили новый тренд, а за ними и вся общественность. Сумка-торба новый тренд сезона, вернувшийся как нельзя кстати из 1970-х.

Главное достоинство этого аксессуара, по форме напоминающего на мешок, — это удобство. В такую сумку поместится все, что вам нужно, даже если вы собираетесь на пикник. Кроме того, торба выглядит очень непринужденно и сделает любой образ — от делового до романтичного — более расслабленным и легким.

С платьями, костюмами и даже джинсовыми шортами — торба подойдет к любому образу. Однако важно обратить внимание на материал. Сумки из кожи больше подойдут для деловых аутфитов, а модели из соломы — для прогулок с друзьями. Если вам хочется разнообразить ваш образ, то выбирайте сумки с яркими принтами и фурнитурой — они станут незаменимой деталью вашего look’а.

Шоппер

Сумка-шоппер уже давно покорила модниц всего мира. На первый взгляд, этот аксессуар выглядит не очень изящно, но его функциональность просто поражает. Если вы любительница носить с собой все, что может понадобиться в течение дня, то этот вариант определенно для вас. В шоппер поместятся и ноутбук, и ланчбокс — так что это идеальный выбор для тех, кто много работает. Если вы собираетесь за покупками, то эта вместительная сумка может заменить многочисленные пакеты.

О том с чем сочетать сумку-шоппер тоже не стоит долго думать. Этот аксессуар предназначен для ежедневной носки, а значит, подходит к любой повседневной одежде. Для работы подойдут модели нейтральных оттенков, выполненные из кожи или замши, а для летних променадов лучше выбрать сумки из хлопка и соломы — между прочим, отличный вариант для пляжа.

Сумку шоппер можно носить как на плече, так и просто в руке — все зависит только от ваших личных предпочтений.

Ведро

Мешок приобрел форму, и получилось ведро. Очевидно, что такое незамысловатое название сумки получили за счет своего внешнего вида. И хотя звучит это, может быть, не очень мелодично, вам все-таки стоит получше присмотреться к таким моделям.

Сумка-ведро, наверное, больше других подходит для делового дресс-кода. Этот удобный аксессуар очень гармонично смотрится с рубашками, широкими брюками и классическими лодочками. Тем более, что такая сумка выглядит очень лаконично и не будет создавать лишних акцентов, кроме нарочитой элегантности, которая всегда кстати.

Присмотритесь к моделям из матовой кожи, они выглядят очень минималистично, а также к сумкам с кольцом — благодаря этому элементу, их очень удобно носить.

Винил

Винил — нашумевший тренд сезона. На подиумах красуются модели в виниловых плащах и брюках. Но если для вас носить такую одежду слишком смело, то можно ограничиться аксессуарами из этого материала. Сумки из винила вполне достаточно, чтобы выглядеть стильно.

Эти прозрачные сумки подходят для тех, кому нечего скрывать, потому что все содержимое новомодного аксессуара окажется на виду. Если не боитесь, то дерзайте.

Сумки из винила напоминают пластиковые пакеты, но главное их достоинство –это минимализм. Кроме того, они очень вместительные. А еще один их их плюс состоит в том, то они не боятся дождя — так что вещи особой важности останутся в полной сохранности.

Достоинство сумки заключается и в функциональности. Такая сумка подойдет абсолютно к любому образу: классика, спортшик и casual совсем не конфликтуют с футуристичным трендом.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб