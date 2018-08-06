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Модные тенденции: 3 оттенка, которые будут популярны этой осенью
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Модные тенденции: 3 оттенка, которые будут популярны этой осенью 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Осень уже наступает на пятки и всеми силами намекает на то, что надо скорее обновлять гардероб и добавлять в него новые краски. Дизайнеры уже выпустили свои осенние коллекции и направили всех модников планеты на верный путь. Итак, цвета, выбрав которые, вы будете выглядеть потрясающе даже в самый дождливый день. Модные тенденции: 3 оттенка, которые будут популярны этой осеньюБежевый
Не так давно бежевый
цвет славился стереотипами: одежда бежевого цвета полнит и превращает девушек в бледных поганок. Однако времена меняются и вкусы тоже, и теперь, у всех законодательниц моды, в гардеробе обязательно присутствует одна, а то и несколько вещей бежевого цвета. Дизайнеры в этом году особенно щедры на изделия бежевого тона, поэтому практически каждый, кто пожелает приобрести себе изделие в этом цвете, сможет найти что-то подходящее.
(слева направо) Свитер ERIKA CAVALLINI Юбка FENDI Свитер VIVETTA Юбка MANOKHI Платье CHLOÉ
Свитшот UNCONDITIONAL Свитер DUSAN
Куртка SAINT LAURENT Брюки THEORY Жакет MAX  MARA Юбка JOSEPH Брюки SEMICOUTURE Свитер MONCLER Клатч SAINT
LAURENT Блузка ANN DEMEULEMEESTER Сумка PRADA Сумка MARNI
Синий
В этом случае лучше отдавать
предпочтения темным или приглушенным оттенкам, но и ярко-синие вещи не под серьезным запретом. Если знать меру и правильно всё  сочетать, звание самой стильной, этой осенью обеспечено.
(слева направо) Пальто Max Mara Брюки ERIKA CAVALLINI Жакет ALTUZARRA Свитер PHILLIP LIM Сумка MARNI Свитер MARNI Жакет STYLAND Сумка SAINT LAURENT Брюки P. A. R. O. S. H. Свитер
CHLOE Платье MARCHESA NOTTE Свитшот BALENCIAGA Свитшот ZOE KARSSEN Клатч KENZO Брюки ALTUZARRA
Зеленый
Все оттенки зеленого, начиная
с хаки и заканчивая кислотным (да-да! По неведомой причине кислотные оттенки
снова становятся популярными), будут маст-хэвом грядущей осени. И если бежевый
и темно-синий цвет смело можно брать за основу своего осеннего гардероба, с  зеленым лучше быть аккуратнее, и не перебарщивать, особенно, если речь идет о  ярких оттенках. (слева направо) Платье DVF  DIANE VON FURSTENBERG Сумка CABAS Пальто ROCHAS Свитшот BURBERRY Кардиган MARNI Брюки ASTRAET Жилет RICK OWENS Свитер TEMPERLEY LONDON Клатч KENZO Куртка MARNI Брюки MIRA
MIKATI Кардиган ALTUZARRA Брюки OSCAR DE LA RENTA Парка SAINT LAURENT Юбка
VERSUS Сумка PRADA
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