Сексуальная одежда вышла из моды

Современная мужская и женская моде ушла от агрессивной сексуальности, став более демократичной, ироничной и молодёжной. Об этом говорят тренды ведущих мировых fashion-законодателей.

В коллекциях осени 2018 года появились новые акценты в сторону подчеркнутой асексуальности, закрытой одежды и строгости, пишут «Ведомости»

Креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер показала много длинных юбок, водолазок и накидок, отметив, что пришло время одежды с историей. Больше половины образов Gucci составили комплекты, дополненные шарфами, перчатками и головными уборами, из-за чего у некоторых моделей видны только глаза.

Немного обнажённого тела было также на шоу Prada и Calvin Klein, где акцент сделан на многослойность, созданную пуховиками, трикотажем и объёмными шарфами. При этом, многие модельеры предъявили свои работы как политическое высказывание, а не только как художественный приём, говорится в публикации.

В конце 2017 года журнал Time назвал «человеком года» женщин, которые привлекли внимание к домогательствам после скандала вокруг Харви Вайнштейна , породив осуждающее сексуальное насилие движение #MeToo.

В СМИ стали много писать, что частично проблемы, против которых выступает #MeToo, вызваны потребительским отношением к женщинам fashion-индустрией. Стилистика таких марок, как Roberto Cavalli, Versace и Gucci во многом проектировалась вокруг показной сексуальности. Обнажённые модели представляли Burberry, Calvin Klein, Yves Saint Laurent и Prada.

Как сообщал News.ru, молодёжные тусовки и неформальные движения неосознанно подают идею для популярных брендов, которые в итоге выпускают успешную марку одежды. До этого основатель бренда SILVASHI Светлана Сильваши ответила на главные вопросы fashion-индустрии.