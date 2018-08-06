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Минаж в стразах и пластике, Грэхем в алом платье с дерзким разрезом и другие герои обложек глянца в августе
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Минаж в стразах и пластике, Грэхем в алом платье с дерзким разрезом и другие герои обложек глянца в августе 

WMJ.ru 58 минут назад
Фото: WMJ.ru
Встречают по одежке… То есть по обложке! Мы выбираем те журналы, чьи обложки нам нравятся. WMJ.ru собрал для тебя лучшие кавер-стори августа. Скорее смотри!
В августе модели явно захватили обложки глянца, практически не оставив места другим селебрити. Тейлор Свифт и Ники Минаж все же отвоевали место под солнцем, украсив номера модных изданий. В августе особенно заметна любовь к «ангелам» Victoria's Secret, ведь они появились на нескольких обложках!
В последнем месяце лета обложки глянца довольно сдержанные, но среди них выделяется Numéro. Что-то космическое и интересное есть в этом издании!
Эшли Грэхем появилась на обложке американского Harper's Bazaar. В этом месяце это единственный номер с моделью plus во главе.
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Текст: Ксения Семенова
Фото: models.com
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