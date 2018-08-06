В Чусюне прошло шоу победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань

Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа / Синьхуа / — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.

Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.

Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.

Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.

Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.

Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.