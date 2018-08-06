Ещё
В Чусюне прошло шоу победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Чусюне прошло шоу победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.
Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.
Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.
Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.
Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.
Чусюн /пров. Юньнань/, 5 августа /Синьхуа/ — Вечером 4 августа в Чусюн-Ийском автономном округе прошел художественный вечер «Воспоминание о Чусюне», посвященный празднику Хоба /Празднику факелов/ народности и и награждению победителей конкурса национальной одежды провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Местные артисты исполнили для зрителей зажигательные песни и танцы, а команды-участницы продемонстрировали завоевавшие призы коллекции одежды.
ИА Синьхуа: последние новости
Каникулы в компании книг Летние "голингка" среди тибетской природы В Китае создали цветную искусственную электронную кожу
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике60
Почему сводит ногу по ночам72
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Некрасивые жены звездных красавцев8
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»18
Видео
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:47
Звезда «Дома-2» предложил Степаненко быть с ним
Звёзды
01:00
Лорак сняла кольцо после известия об изменах мужа
Звёзды
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение