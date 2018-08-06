Цыганский табор: наряды Киркорова и Рудковской посчитали вычурными

Король отечественной страды Филипп Киркоров встретился на фешенебельном острове Сардиния с модным продюсером Яной Рудковской и поделился с поклонниками снимками их совместной прогулки. Однако модные критики были разочарованы тем, как звезды разоделись для заграничного курорта, отмечая, что в изобилии лоска и блеска отечественные знаменитости больше напоминают табор цыган, чем модных и стильных кумиров.

Броские наряды поп-короля Филиппа Киркорова давно уже привычны обывателям, которые только вздыхают, что взрослый и солидный мужчина испытывает особую тягу ко всему блестящему и экстравагантному. Ну а его концертные костюмы стабильно вызывают насмешки из-за обилия перьев и страз, и даже когда певец поднялся на сцену в необычном и крайне скромном по своим меркам образе, поклонники не смогли удержаться от пары-тройки колких замечаний. А потому неудивительно, что для прогулок по городу Порто-Черво артист выбрал сердца и витиеватые узоры от Dolce & Gabbana.

Однако на этот раз компанию певцу составили две дамы «на стиле», среди которых оказалась светская львица и продюсер Яна Рудковская. И расфуфыренный вид звезд на курорте не оставил обывателей равнодушными: публика сокрушенно отметила, что в таком виде модники больше напоминают цыганский табор, нежели стильных знаменитостей, которым хочется подражать. Ну а часть критиков признала, что и вовсе испытывает стыд за своих звездных соотечественников, которые в клоунских одеждах чувствуют себя на высоте. «Одна в тапках и халате, другая в пальто и сапогах. Всё та же клоунада» «Цыгане с Сочинского рынка» «Вот пока в Италии, поучитесь вкусу и стилю! Они совсем не в бренде!» «Все люди, как люди, а я барон в таборе» «О вкусах не спорят, конечно, но это только для вас шик и блеск! Таких расфуфыренных признают сразу, что из России! В жару в сапожищах, потому что от бренда!» «Как цыгане. Аж в глазах зарябило. Где тут стиль? Дорого-богато и блестит» «Они просто помешаны на брендах. А в итоге цирк уехал, клоуны остались»

К слову, новомодный наряд Рудковской на снимке сам по себе навряд ли способен был кого-то поразить. Супруга олимпийского чемпиона не меньше Киркорова тяготеет к брендовым вещам, причем настолько, что готова покупать и носить дизайнерские изделия невзирая на неподходящий размер.