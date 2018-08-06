Деревянный веер и сумочка из павлиньих перьев на выставке «Мода из комода»

Тончайший шелк, яркий азиатский узор — это харбинский халат. Из Китая в Новосибирск мода приходила порой быстрее, чем с запада. Сохранились деревянные веера, сумочки из перьев павлина. Один из предметов выставки, халат, хоть и носила его когда-то сибирячка, в музейный зал попал из Сан-Франциско. Экспозицию без преувеличения собирали по всему миру — больше половины экспонатов здесь — не из фондов музея, а из частных коллекций.

«Людей таких найти нелегко. Для нас они жемчужины, потому что сохранять память тех поколений, которые шли до тебя, за 50, 70, 100 лет — это большой труд», — говорит сотрудник музея города Новосибирска Ирина Хлебникова.

Обувь — ее будто не носили. Шляпки-менингитки так называются, потому что в погоне за красотой модницы делали их изысканными, но не теплыми. Ночные чепчики ручной работы, тонкие комбинации, платки. Но в центре внимания все-таки платья.

Здесь можно полностью проследить свадебную моду первой половины двадцатого века. От кружевных дореволюционных до простых и лаконичных послевоенных. Удивительно, как люди смогли десятилетиями хранить наряды в таком хорошем состоянии. Один из самых молодых экземпляров — свадебное платье пятидесятых годов — это уже «нью лук».

«Мода из комода» — это не только одежда — еще и аксессуары. Сумочки неожиданных фасонов или материалов — как, например, деревянная. Посуда — тончайший фарфор. Или специальный нож — для сыра. А еще рукоделие — техники, о которых знают далеко не все современные мастерицы.

— Бралась ткань. На обратную сторону бархата наносился рисунок, в том числе и цвета полностью. Потом на свет, чтобы было удобно видеть, где рисунок. Садилась девушка, очень умелая, и маленькими ножничками, по-моему, они «цапельки» назывались, начинала выстригать, — рассказывает сотрудница музея города Новосибирска.

О том, чтобы сделать подобную мужскую выставку, музейщики даже и не думают. Экспонаты не раздобыть — в отличие от женщин, мужчины одежду практически не берегут. Столетние фраки и галстуки — большая редкость, даже для музейных фондов.