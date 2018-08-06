Растолстевшая Ирина Шейк засветила жирок на пляжном отдыхе

Оказывается, супермодель выглядит вовсе не так, как на фото в журналах.

Ирина Шейк после рождения дочери (малышке не так давно исполнился год) на удивление быстро пришла в форму. Хотя после беременности звезда не стала изнурять себя диетами. Она то и дело выкладывала в Instagram фото пасты, тортов, бургеров и наггетсов.

Карьера не пострадала — через месяц после родов Шейк в очередной раз стала лицом новой линии нижнего белья, а через два вышла на подиум. А вот потом ее фигура начала стремительно расплываться.

Видимо, все съеденные тортики наконец-то аукнулись молодой маме. И к лету она даже не подумала позаботиться о своей форме!

На отдыхе с любимым мужчиной топ-модель выглядит совсем не по-модельному. Леопардовое бикини ничуть не скрывает ее потолстевшие бедра, а складки на спине видны даже невооруженным глазом.

Кстати, на недостатки фигуры Ирины поклонники обратили внимание еще раньше. На последней модной вечеринке Vogue Anniversary Party Шейк окончательно их разочаровала. Супермодель появилась на красной дорожке в закрытом ярко-фиолетовом платье-миди очень странного фасона. Такой сложный крой, оказывается, может испортить даже стройную фигуру. Из-за отрезной линии талии и присборенной юбки казалось, что у Шейк вполне внушительный животик. А объемные плечи в сочетании с гладкой прической делали фигуру звезды совершенно непропорциональной.

Похоже, звездной красотке пора последовать примеру своих коллег, которые неустанно трудятся в спортзале, чтобы покорить поклонников своими фигурами. Иначе на подиуме она рискует вызвать любые эмоции кроме восхищения. А ведь совсем недавно она блистала на светских раутах в весьма откровенных нарядах и выглядела просто превосходно! Wday.ru вспомнил самые сексуальные образы Шейк за последнее время.

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