Самые горячие тренды осени 2018 года

Тренды этой осени были показаны в коллекциях именитых дизайнеров. Вещи, которые будут в моде в грядущем сезоне еще не представлены в магазинах, и стилисты с нетерпением ждут их появления. Вот, что, по мнению стилистов, будет модно осенью 2018 года.

Если говорить о трендовых цветах этой осени, то достаточно посмотреть в окно светлым осенним днем. Этой осенью снова будут в моде оттенки бордового, сливового, красного и желтого, темно-зеленого — в общем, природные оттенки осени.

Градиент

Осенью появятся вещи с градиентом: из темного в светлый или из светлого в темный. Лучше, конечно, выбирать второй вариант градиента. Он приятнее смотрится и более подходит для повседневной носки. Градиент можно будет встретить на платьях и верхней одежде.

Кейп

Это своего рода накидка без рукавов. Кейп не выглядит как пальто, похоже на что-то среднее между плащом и накидкой. В дополнении к кейпу рекомендуется носить длинные элегантные перчатки. Модницы уже с нетерпением ждут новинку в магазинах.

Леопард

Дизайнеры показали луки, где модель была полностью одета в леопард, но так рисковать в повседневной жизни не нужно. Леопард не стоит носить у лица, потому что это опасно. Если хочется задействовать этот тренд в своем гардеробе, то лучше приобрести леопардовую сумочку или обувь, чтобы это было интересно.

Плиссированные юбки

Этот тренд перейдет из летнего сочетания юбки с жакетом, только осенью юбки будут из плиссированной ткани. Можно даже сочетать их с жакетами, с объемными плечами, которые также вошли в моду этим летом.

Неон

Коллекцию в неоновых цветах презентовал модный дом Prada, хотя обычно он создает классические и спокойные образы в бежевых и пастельных тонах. Это был просто феномен, поэтому осенью стоит ожидать вещи в кислотно-розовых или зеленых оттенках.

Твид (шерстяная ткань, эластичная, среднетяжелая, мягкая на ощупь, с небольшим ворсом, обычно диагонального переплетения, — прим. ГорОбзор.ру).

Эта ткань снова будет в моде, но комбинировать элементы гардероба из этой ткани будут по новому. Например, с джинсами, кожей или другими легкими материалами.

Платки

Этот элемент гардероба достаточно надолго позабыли и вот они снова в тренде. Если в прошлом сезоне в тренде были шерстяные длинные шарфы и дутые воротники, то в этом сезоне их уже не будет. Платки многофункциональны, их носят в качестве ремня, повязывают на шею или голову. Также платки можно накидывать на плечи и подвязывать с помощью пояска. Получится очень интересно.

Шапка-балаклава

Очень забавный тренд, потому что именно такие шапки мы все носили в детстве. Как это будет стилисты пока не представляют, но точно будет интересно.

Отметим, что по статистике в России мода отстает на 10 лет. То, что носят жители Милана, Парижа или других стран, мы, россияне, начинаем это носить только спустя годы, потому что жителям нашей страны сначала надо привыкнуть, посмотреть. Только спустя несколько лет наши дизайнеры модифицируют зарубежные тренды, привносят что-то свое и после этого они появляются и в России.