Как носить цветочный принт этой оcенью

Итак, главное правило этой осени, которое продиктовали все — от Dolce&Gabbana до Diane von Furstenberg — цвета должны быть глубокие, иногда, очень темные. Никаких флуоресцентных расцветок и фуксии — оставьте их до следующей весны (или жизни).

Платье

Говоря о цветах, конечно, нельзя пройти мимо платья миди или макси в этом году. Такая вещь послужит идеальной базой для создания уникальных образов. За вами останется выбор обуви, верхней одежды и аксессуаров. Позвольте дать совет: не бойтесь добавить, например, кожаную куртку бордового цвета или серебристые полусапоги, только потому что на вас уже есть сложный принт. В 2018 такие правила больше не работают.

Пэчворк и другие истории

В новом осенне-зимнем сезоне одним из самых актуальных принтов, если это так можно назвать, будет их смесь: горох+полоска+цветы+клетка. Такое мы видели у Phillip Lim и Marine Serre. Это может платье, пальто и даже костюм. При таком fashion-раскладе стоит придерживаться выбора минималистичных аксессуаров и однотонной обуви, чтобы не перегружать лук.

Mix & Match

Если предыдущий тренд для вас немного перебор, то просто собирайте в одном аутфите несколько вещей с различным цветочным принтом. Например, брюки и блузка. Мы уверены, что с клеткой вы уже давно управляетесь лучше любого профессионала, поэтому и такие комбинации не составят труда. Опять же — пусть сумка и обувь не отвлекают внимания от основных звезд лука.

Просто добавь воды

И напоследок, всем нерешительным нигилистам, предпочитающим осенью хандру как в душе, так и в одежде — из модной депрессии надо выходить мелкими шажками, например, при помощи ярких акцентов на обуви или аксессуарах. Поэтому ботильоны с цветами, сумка или шарф станут отличным дополнением к вашему черному луку. У кого-то свет в окне, а у кого-то небольшая клумба прямо под носом.