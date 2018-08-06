Тренд из Instagram: макияж, вдохновленный одним очень известным фаст-фудом

Интерес к косметике в желтых оттенках продолжает набирать обороты. Еще одно подтверждение — новый тренд в Instagram от визажиста Кейти Джейн Хьюз, которой удалось вдохновиться McDonald's и придумать макияж, вполне применимый к реальной жизни.

Ее бьюти-туториал под названием #BigMacEnergy оказался настолько популярным, что стало ясно — ЗОЖ ЗОЖем, а любовь к фаст-фуду у нас не отнимешь, даже в эпоху повального увлечения пп и фитнесом мы будем закрывать гештальт макияжем, раз картошечка фри с бургером превратились в запретный плод.

Хьюз рассказала, что один из ее любимых приемов в макияже — сочетать не сочетаемые цвета. При этом она обожает совмещать розовые, красные и желтые оттенки. Поэтому совсем не удивительно, что на великие дела Кейти вдохновил именно известный фаст-фуд. И вроде идея не нова, но визажисту удалось создать практичный и классный макияж, а не маскировку для фрик-вечеринки в стиле фильма Party Monster. За что мы любители картошки фри ей очень признательны.