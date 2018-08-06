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Тренд из Instagram: макияж, вдохновленный одним очень известным фаст-фудом
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Тренд из Instagram: макияж, вдохновленный одним очень известным фаст-фудом 

SNCmedia.ru 55 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Интерес к косметике в желтых оттенках продолжает набирать обороты. Еще одно подтверждение — новый тренд в Instagram от визажиста Кейти Джейн Хьюз, которой удалось вдохновиться McDonald's и придумать макияж, вполне применимый к реальной жизни.
Ее бьюти-туториал под названием #BigMacEnergy оказался настолько популярным, что стало ясно — ЗОЖ ЗОЖем, а любовь к фаст-фуду у нас не отнимешь, даже в эпоху повального увлечения пп и фитнесом мы будем закрывать гештальт макияжем, раз картошечка фри с бургером превратились в запретный плод.
Хьюз рассказала, что один из ее любимых приемов в макияже — сочетать не сочетаемые цвета. При этом она обожает совмещать розовые, красные и желтые оттенки. Поэтому совсем не удивительно, что на великие дела Кейти вдохновил именно известный фаст-фуд. И вроде идея не нова, но визажисту удалось создать практичный и классный макияж, а не маскировку для фрик-вечеринки в стиле фильма Party Monster. За что мы любители картошки фри ей очень признательны.
Успех экспериментов Хьюз не случаен — девушка давно работает с брендом Glossier, а среди ее постоянных клиентов числится красотка Роузи Хантингтон-Уайтли. Так что, заряжайтесь #BigMacEnergy и компенсируйте недоедание быстрых углеводов макияжем, покорившим Instagram.
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