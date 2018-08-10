Елена Летучая после прогулки по свалке отправилась отдыхать на острова

Елена Летучая снова хвастается фотографиями, сделанными в элитном отеле на Мальдивских островах. Однако на этот раз поклонники телеведущей вовсе не намерены осуждать ее за излишне роскошный отдых, ведь накануне женщина приняла участие в невероятно сложном проекте, вдоволь нагулявшись по зловонным кучам мусора.

Несмотря на общепринятое мнение, что звезды отечественного шоу-бизнеса только и делают, что отдыхают — это не совсем так. Многие знаменитости вынуждены порой не просто работать сутки напролет, демонстрируя при этом счастливую улыбку на лице, но и мирится с довольно тяжелыми условиями труда.

Так, популярная телеведущая Елена Летучая ради съемок нового проекта была вынуждена провести не один час в окружении мусорных куч. Женщина активно занималась подготовкой фильма, посвященного загрязнению окружающей среды. Ради красивой картинки Елена не просто провела день, вдыхая ядовитые пары свалки, но и прогуливалась по куче отходов в элегантном красном платье. Судя по всему, съемки произвели на Летучую куда большее впечатление, чем она готова была показать изначально, ведь сразу после их завершения популярная «ревиззоро» улетела на Мальдивы, чтобы перезагрузиться и смыть с себя даже воспоминания о куче отходов, которую посетила.

На новых снимках Елена предстала перед поклонниками в белоснежном слитном купальнике на фоне голубой лазури океана и виднеющейся вдали хижины отеля класса люкс. Конечно, такая обстановка в разы приятнее для любого здравомыслящего человека. Поклонники порадовались за своего кумира и в очередной раз восхитились ее стройной фигурой. Напомним, что недавно Летучая продемонстрировала пластичный танец в откровенном бикини, который многие интернет-пользователи сочли весьма провокационным.