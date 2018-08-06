Главное, чтобы чайки платье не испортили: нарядная Елена Летучая приехала на Скоково

Ведущая побывала на вершине громадной ярославской свалки

Елена Летучая у себя в «Инстаграме» выложила завораживающий снимок — ведущая стоит в роскошном красном платье в пол на вершине свалки Скоково, куда привозят московский мусор.

На ярославском полигоне Елена снимала свою передачу для «Первого канала», которая называется «Без мусора в голове», посвящённая вопросам экологии, переработки и складированию мусора. Выйти она должна в начале сентября.

— Когда твоей задачей на съёмке — не сказать правильно подводку, а чтобы чайки платье не испортили, — написала Елена Летучая в своём «Инстраграме».

Ярославцы поблагодарили ведущую за то, что она обратила внимание на проблему мусора.

— Спасибо вам, Елена, за то, что подняли тему Скоково, — написала в комментариях жительница Ярославля. — Мы и так в первых рядах по раковым заболеваниям, ещё и мусор этот из Москвы. Нас никто не слышит.

Когда твоей задачей на съёмке не сказать правильно подводку, а чтобы чайки платье не испортили🎬😉#еленалетучая Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 5 Авг 2018 в 6:17 PDT Недавно по телеканалу «Пятница» показали выпуск передачи «Орёл и решка», который снимали в Ярославле. Жители города обиделись на ведущих: что не так показали.