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Главное, чтобы чайки платье не испортили: нарядная Елена Летучая приехала на Скоково
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Главное, чтобы чайки платье не испортили: нарядная Елена Летучая приехала на Скоково 

76.ru 49 минут назад
Фото: 76.ru
Ведущая побывала на вершине громадной ярославской свалки
Елена Летучая у себя в «Инстаграме» выложила завораживающий снимок — ведущая стоит в роскошном красном платье в пол на вершине свалки Скоково, куда привозят московский мусор.
На ярославском полигоне Елена снимала свою передачу для «Первого канала», которая называется «Без мусора в голове», посвящённая вопросам экологии, переработки и складированию мусора. Выйти она должна в начале сентября.
— Когда твоей задачей на съёмке — не сказать правильно подводку, а чтобы чайки платье не испортили, — написала Елена Летучая в своём «Инстраграме».
Ярославцы поблагодарили ведущую за то, что она обратила внимание на проблему мусора.
— Спасибо вам, Елена, за то, что подняли тему Скоково, — написала в комментариях жительница Ярославля. — Мы и так в первых рядах по раковым заболеваниям, ещё и мусор этот из Москвы. Нас никто не слышит.
Когда твоей задачей на съёмке не сказать правильно подводку, а чтобы чайки платье не испортили🎬😉#еленалетучая Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 5 Авг 2018 в 6:17 PDT  Недавно по телеканалу «Пятница» показали выпуск передачи «Орёл и решка», который снимали в Ярославле. Жители города обиделись на ведущих: что не так показали.
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