Ещё
В Прикамье приставы поймали должницу на свадебное платье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Собчак показала лицо ребенка
Собчак показала лицо ребенка

В Прикамье приставы поймали должницу на свадебное платье 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Жительница города Оса задолжала охранному предприятию 17 тысяч рублей. Не желая платить по счетам, женщина тщательно скрывалась от приставов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, когда стало известно, что должница подрабатывает прокатом свадебных платьев в небольшом салоне, пристав позвонила ей и договорилась о примерке наряда. В ходе встречи женщина предложила «невесте» свои услуги и как тамада. Она настолько увлеклась саморекламой, что не придала значения предъявленному ей удостоверению и напоминанию о наличии неоплаченной задолженности: «Долги потом, давайте платье все-таки выбирать».
Однако по требованию пристава модный показ пришлось прервать и написать объяснительную о причинах уклонения от уплаты долга. В результате был наложен арест на оборудование, находящееся в салоне: мобильный телефон, стационарный компьютер, музыкальные колонки, инкубатор для яиц и игровую приставку.
Пока гаджеты оставлены на ответственное хранение должнице. Она может самостоятельно продать их, чтобы погасить долг, в ином случае это сделают приставы.
Уралинформбюро: последние новости
Отказ от алкоголя провоцирует развитие деменции В Великобритании появился еще один претендент на престол Уроженка Узбекистана подожгла себя из-за свадьбы возлюбленного
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самая горячая бабушка» не стесняется обнажаться16
Почему сводит ногу по ночам73
Неудачный укол испортил лицо Барановской19
Чем может удивить женская грудь
Собчак показала лицо ребенка1
Видео
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
07:29
Чем может удивить женская грудь
Здоровье
00:49
«Самая горячая бабушка» не стесняется обнажаться
Звёзды
04:48
Была ли мода в Советском Союзе
Мода
12:29
Знаменитости, которых не узнать без макияжа
Звёзды
12:10
Что стало с солистками «ВИА Гры»
Звёзды
00:16
Неудачный укол испортил лицо Барановской
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение