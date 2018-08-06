В Прикамье приставы поймали должницу на свадебное платье

Жительница города Оса задолжала охранному предприятию 17 тысяч рублей. Не желая платить по счетам, женщина тщательно скрывалась от приставов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, когда стало известно, что должница подрабатывает прокатом свадебных платьев в небольшом салоне, пристав позвонила ей и договорилась о примерке наряда. В ходе встречи женщина предложила «невесте» свои услуги и как тамада. Она настолько увлеклась саморекламой, что не придала значения предъявленному ей удостоверению и напоминанию о наличии неоплаченной задолженности: «Долги потом, давайте платье все-таки выбирать».

Однако по требованию пристава модный показ пришлось прервать и написать объяснительную о причинах уклонения от уплаты долга. В результате был наложен арест на оборудование, находящееся в салоне: мобильный телефон, стационарный компьютер, музыкальные колонки, инкубатор для яиц и игровую приставку.

Пока гаджеты оставлены на ответственное хранение должнице. Она может самостоятельно продать их, чтобы погасить долг, в ином случае это сделают приставы.