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Была ли мода в Советском Союзе
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Была ли мода в Советском Союзе 

Рамблер 1 час назад
Во времена НЭПа модницы молодого СССР ещё были в курсе всех тенденций, а вот в тридцатые годы интерес к моде пошёл на спад из-за политических процессов. В послевоенные годы девушки стали возвращаться к красивым платьям и причёскам, ориентируясь на трофейные кинокартины. А вот 1959 год стал для советских модниц знаковым: тогда французский модный дом Dior привёз в Москву летнюю коллекцию. На показ пригласили только элиту, модели именитого кутюрье увидели жёны партийных чиновников. Но некоторым жителям столицы и туристам посчастливилось увидеть и уличное шоу: манекенщицы в нарядах от Dior прогулялись по московским улицам. Впрочем, работающим женщинам диоровские платья показались вычурными, ведь они не подходили для будней и не были уместны в рабочей обстановке. Зато стиляги, которые во всём подражали Западу, оценили модные тренды и стали чаще обращаться к фарцовщикам. Большая часть обычных людей ориентировалась на советских кинозвёзд. Актрисы, выезжавшие за рубеж, имели возможность изучать европейскую моду и привозили из-за граница модные наряды. Их-то и копировали модницы Советского Союза.
Женский форум
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